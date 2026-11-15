«Торонто» — «Эдмонтон»: видеообзор матча

«Эдмонтон» обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Игра проходила на арене Scotiabank Arena в Торонто 15 ноября.

В первом периоде команды не сумели открыть счет. Единственная шайба была заброшена во втором периоде. Защитник гостей Эван Бушар отличился после передач Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

В третьем периоде «Торонто» пытался отыграться, однако голкипер «Эдмонтона» Девон Леви сохранил свои ворота в неприкосновенности. Вратарь отразил все 19 бросков и оформил сухой матч.

«Эдмонтон» одержал четвертую победу подряд, а «Торонто» потерпел шестое поражение кряду. Для Макдэвида результативная передача стала очередным продолжением серии матчей с набранными очками со старта сезона.

С 33 очками «Эдмонтон» занимает второе место в Западной конференции НХЛ. «Торонто» (18 очков) идет 13-м на «Востоке».

В следующем матче «Торонто» 18 ноября сыграет в гостях с «Чикаго». «Эдмонтон» 16 ноября встретится на выезде с «Филадельфией».