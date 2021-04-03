Орлов похвалил вратаря «Вашингтона» после победы над «Нью-Джерси»

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов после победы над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1 ОТ) оценил игру вратаря команды. Россиянин стал автором победной шайбы.

«Витек Ванечек внес огромный вклад в итоговый результат. Это была хорошая игра с нашей стороны. Нам просто необходимо было победить, чтобы получить нужный заряд эмоций перед следующими матчами», — сказал Орлов.