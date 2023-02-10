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Сегодня, 10:53

Терещенко — о переходе Тарасенко в «Рейнджерс»: «Надеюсь, будут феерить вместе с Панариным»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» обмен нападающего Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс».

«Володя провел в «Сент-Луисе» почти всю карьеру, он выигрывал Кубок Стэнли с этой командой, был звездой и лидером. Сложно предсказать, как сложится дальше. Надеюсь, что этот переход пойдет ему на пользу. Думаю, что смена обстановки должна на него повлиять. У Володи не все получалось в «Сент-Луисе», были травмы. Думаю, что это переход в лучшую сторону. Тем более, они будут с Панариным, вспомнят молодежные годы. Надеюсь, будут феерить вместе с ним», — сказал Терещенко «СЭ».

31-летний хоккеист выступает за «Блюз» с 2013 года. В текущем сезоне НХЛ Тарасенко сыграл в составе команды 38 матчей и набрал 29 (10+19) очков.

Алексей Терещенко
Владимир Тарасенко (хоккей)
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз
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