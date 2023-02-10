Терещенко — о переходе Тарасенко в «Рейнджерс»: «Надеюсь, будут феерить вместе с Панариным»
Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» обмен нападающего Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс».
«Володя провел в «Сент-Луисе» почти всю карьеру, он выигрывал Кубок Стэнли с этой командой, был звездой и лидером. Сложно предсказать, как сложится дальше. Надеюсь, что этот переход пойдет ему на пользу. Думаю, что смена обстановки должна на него повлиять. У Володи не все получалось в «Сент-Луисе», были травмы. Думаю, что это переход в лучшую сторону. Тем более, они будут с Панариным, вспомнят молодежные годы. Надеюсь, будут феерить вместе с ним», — сказал Терещенко «СЭ».
31-летний хоккеист выступает за «Блюз» с 2013 года. В текущем сезоне НХЛ Тарасенко сыграл в составе команды 38 матчей и набрал 29 (10+19) очков.
|10.02
|03:00
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Нью-Джерси – Сиэтл
|3 : 1
|10.02
|03:00
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Тампа-Бэй – Колорадо
|5 : 0
|10.02
|03:00
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Филадельфия – Эдмонтон
|2 : 1 Б
|10.02
|03:00
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Флорида – Сан-Хосе
|4 : 1
|10.02
|03:00
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Детройт – Калгари
|2 : 1
|10.02
|03:30
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Айлендерс – Ванкувер
|5 : 6
|10.02
|04:00
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Миннесота – Вегас
|1 : 5