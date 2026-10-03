«Бостон» в овертайме обыграл «Виннипег», Задоров набрал 2 очка
«Бостон» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Игра прошла на арене «Канада Лайф Центр» в Виннипеге.
В основное время у «Джетс» отличились Марио Ферраро, Кайл Коннор и Дилан Демело, а у «Брюинз» — Элиас Линдхольм, Хампус Линдхольм и Джеймс Хэгенс. Победный гол в овертайме на счету Йона Петерки.
Российский защитник гостей Никита Задоров записал на свой счет в этой встрече две голевые передачи.
«Бостон» одержал вторую победу в двух матчах на старте сезона и лидирует в Восточной конференции. «Виннипег» провел превую встречу в этой регулярке.
Следующим соперником «Бостона» будет «Миннесота», а «Виннипег» встретится с «Детройтом». Обе игры пройдут 4 октября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|2
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|3
|Коламбус
|1
|1
|0
|2
|4
|Вашингтон
|1
|1
|0
|2
|5
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|6
|Каролина
|2
|0
|2
|1
|7
|Филадельфия
|2
|0
|2
|1
|8
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Флорида
|2
|1
|1
|3
|3
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|4
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|7
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|1
|1
|0
|2
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|4
|Виннипег
|1
|0
|1
|1
|5
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|3
|2
|Сиэтл
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|1
|1
|0
|2
|5
|Ванкувер
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Калгари
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
|3.10
|01:30
|Детройт – Рейнджерс
|0 : 2
|3.10
|02:00
|Каролина – Вашингтон
|2 : 5
|3.10
|03:00
|Виннипег – Бостон
|3 : 4 ОТ
|3.10
|04:00
|Даллас – Сент-Луис
|- : -
|3.10
|05:00
|Вегас – Анахайм
|- : -
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