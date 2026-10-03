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«Бостон» в овертайме обыграл «Виннипег», Задоров набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент

«Бостон» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Игра прошла на арене «Канада Лайф Центр» в Виннипеге.

В основное время у «Джетс» отличились Марио Ферраро, Кайл Коннор и Дилан Демело, а у «Брюинз» — Элиас Линдхольм, Хампус Линдхольм и Джеймс Хэгенс. Победный гол в овертайме на счету Йона Петерки.

Российский защитник гостей Никита Задоров записал на свой счет в этой встрече две голевые передачи.

«Бостон» одержал вторую победу в двух матчах на старте сезона и лидирует в Восточной конференции. «Виннипег» провел превую встречу в этой регулярке.

Следующим соперником «Бостона» будет «Миннесота», а «Виннипег» встретится с «Детройтом». Обе игры пройдут 4 октября.

НХЛ. Регулярный чемпионат
3 октября, 03:00. Canada Life Centre (Виннипег)
Виннипег
Бостон
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Никита Задоров
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Виннипег Джетс
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 3 2 1 4
2 Питтсбург 1 1 0 2
3 Коламбус 1 1 0 2
4 Вашингтон 1 1 0 2
5 Нью-Джерси 1 1 0 2
6 Каролина 2 0 2 1
7 Филадельфия 2 0 2 1
8 Айлендерс 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 2 2 0 4
2 Флорида 2 1 1 3
3 Монреаль 1 1 0 2
4 Торонто 2 1 1 2
5 Оттава 0 0 0 0
6 Детройт 1 0 1 0
7 Баффало 1 0 1 0
8 Тампа-Бэй 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 1 1 0 2
2 Колорадо 1 1 0 2
3 Миннесота 1 1 0 2
4 Виннипег 1 0 1 1
5 Даллас 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Нэшвилл 1 0 1 0
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 2 1 1 3
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3.10 01:30 Детройт – Рейнджерс 0 : 2
3.10 02:00 Каролина – Вашингтон 2 : 5
3.10 03:00 Виннипег – Бостон 3 : 4 ОТ
3.10 04:00 Даллас – Сент-Луис - : -
3.10 05:00 Вегас – Анахайм - : -
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