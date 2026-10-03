«Бостон» в овертайме обыграл «Виннипег», Задоров набрал 2 очка

«Бостон» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Игра прошла на арене «Канада Лайф Центр» в Виннипеге.

В основное время у «Джетс» отличились Марио Ферраро, Кайл Коннор и Дилан Демело, а у «Брюинз» — Элиас Линдхольм, Хампус Линдхольм и Джеймс Хэгенс. Победный гол в овертайме на счету Йона Петерки.

Российский защитник гостей Никита Задоров записал на свой счет в этой встрече две голевые передачи.

«Бостон» одержал вторую победу в двух матчах на старте сезона и лидирует в Восточной конференции. «Виннипег» провел превую встречу в этой регулярке.

Следующим соперником «Бостона» будет «Миннесота», а «Виннипег» встретится с «Детройтом». Обе игры пройдут 4 октября.