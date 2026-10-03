«Каролина» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» победил «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Встреча прошла на «Леново Центр» в Роли.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Алекс Так, по одной шайбе забросили Джейкоб Чикран, Коул Хатсон и Райан Леонард. У «Каролины» отличились Себастьян Ахо и Логан Стэнковен.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей при первом голе своей команды в сезоне-2026/27.

«Вашингтон» провел первый матч в новом сезоне. «Каролина» потерпела второе поражение подряд. 4 октября «Кэпиталз» сыграют с «Тампой-Бэй», а «Харрикейнз» встретятся с «Филадельфией».