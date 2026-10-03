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Каролина — Вашингтон: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть трансляцию 3 октября 2026

«Каролина» — «Вашингтон»: во сколько начало матча НХЛ

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото Getty Images

«Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на субботу, 3 октября. Встреча пройдет на «Леново Центре» в Роли и начнется в 2.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат
3 октября, 02:00. Lenovo Center (Роли)
Каролина
Вашингтон

Следить за ключевыми событиями встречи «Каролина» — «Вашингтон» можно в матч-центре НХЛ на сайте «СЭ».

Официальной телевизионной или стриминговой трансляции матча в России не заявлено. Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».

«Каролина» уже провела первый матч регулярного чемпионата. Действующий обладатель Кубка Стэнли дома уступил «Флориде» в овертайме (0:1) и набрал 1 очко. Для «Вашингтона» встреча в Роли станет первым матчем сезона-2026/27.

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НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 1 1 0 2
2 Коламбус 1 1 0 2
3 Нью-Джерси 1 1 0 2
4 Рейнджерс 2 1 1 2
5 Каролина 1 0 1 1
6 Филадельфия 2 0 2 1
7 Вашингтон 0 0 0 0
8 Айлендерс 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 2 1 1 3
2 Бостон 1 1 0 2
3 Монреаль 1 1 0 2
4 Торонто 2 1 1 2
5 Оттава 0 0 0 0
6 Детройт 0 0 0 0
7 Баффало 1 0 1 0
8 Тампа-Бэй 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 1 1 0 2
2 Колорадо 1 1 0 2
3 Миннесота 1 1 0 2
4 Даллас 0 0 0 0
5 Виннипег 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Нэшвилл 1 0 1 0
8 Чикаго 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 2 1 1 3
2 Сиэтл 1 1 0 2
3 Вегас 1 1 0 2
4 Сан-Хосе 1 1 0 2
5 Ванкувер 2 1 1 2
6 Анахайм 0 0 0 0
7 Лос-Анджелес 1 0 1 0
8 Калгари 1 0 1 0
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8.10
3.10 01:30 Детройт – Рейнджерс - : -
3.10 02:00 Каролина – Вашингтон - : -
3.10 03:00 Виннипег – Бостон - : -
3.10 04:00 Даллас – Сент-Луис - : -
3.10 05:00 Вегас – Анахайм - : -
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