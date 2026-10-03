«Каролина» — «Вашингтон»: во сколько начало матча НХЛ

«Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на субботу, 3 октября. Встреча пройдет на «Леново Центре» в Роли и начнется в 2.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

3 октября, 02:00. Lenovo Center (Роли) Каролина Вашингтон

Следить за ключевыми событиями встречи «Каролина» — «Вашингтон» можно в матч-центре НХЛ на сайте «СЭ».

Официальной телевизионной или стриминговой трансляции матча в России не заявлено. Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».

«Каролина» уже провела первый матч регулярного чемпионата. Действующий обладатель Кубка Стэнли дома уступил «Флориде» в овертайме (0:1) и набрал 1 очко. Для «Вашингтона» встреча в Роли станет первым матчем сезона-2026/27.

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