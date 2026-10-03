«Каролина» — «Вашингтон»: во сколько начало матча НХЛ
«Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на субботу, 3 октября. Встреча пройдет на «Леново Центре» в Роли и начнется в 2.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Каролина» — «Вашингтон» можно в матч-центре НХЛ на сайте «СЭ».
Официальной телевизионной или стриминговой трансляции матча в России не заявлено. Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».
«Каролина» уже провела первый матч регулярного чемпионата. Действующий обладатель Кубка Стэнли дома уступил «Флориде» в овертайме (0:1) и набрал 1 очко. Для «Вашингтона» встреча в Роли станет первым матчем сезона-2026/27.
НХЛ: календарь матчей, результаты игр, турнирные таблицы, статистика хоккеистов и последние новости
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|2
|Коламбус
|1
|1
|0
|2
|3
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|4
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Каролина
|1
|0
|1
|1
|6
|Филадельфия
|2
|0
|2
|1
|7
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|8
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|2
|1
|1
|3
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|4
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|1
|1
|0
|2
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|3
|2
|Сиэтл
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|1
|1
|0
|2
|5
|Ванкувер
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Калгари
|1
|0
|1
|0
|3.10
|01:30
|Детройт – Рейнджерс
|- : -
|3.10
|02:00
|Каролина – Вашингтон
|- : -
|3.10
|03:00
|Виннипег – Бостон
|- : -
|3.10
|04:00
|Даллас – Сент-Луис
|- : -
|3.10
|05:00
|Вегас – Анахайм
|- : -