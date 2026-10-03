Овечкин набрал первое очко в сезоне-2026/27

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». Для «Кэпиталз» это первая игра в сезоне-2026/27.

На 7-й минуте встречи шайбу забросил Алекс Так. Также в голевой атаке поучаствовали Пьер-Люк Дюбуа и Александр Овечкин.

Таким образом, 41-летний россиянин набрал первое очко в сезоне-2026/27.

Овечкин является рекордсменом регулярных чемпионатов НХЛ по количеству голов — 929 шайб в 1573 матчах. С учетом плей-офф Овечкин забил в НХЛ 1006 голов. Рекорд Гретцки составляет 1016 шайб.