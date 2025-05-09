Ротенберг — о победе над Белоруссией: «В преддверии 9 мая, великого праздника, мы не могли показать другой результат»
Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над Белоруссией (3:1) подвел итоги «Тура сборной».
«Победой в Минске мы завершили «Тур сборной». В преддверии 9 мая, великого праздника, мы не могли показать другой результат, и хочу поблагодарить всех ребят, которые ради наших многочисленных болельщиков выложились на 100 процентов.
Символично, что эта победа стала юбилейной, 20-й для меня на посту главного тренера сборной. Мы проводили много матчей с очень сильной сборной Беларуси, росли и развивались вместе с ней. На этот Тур собрали новую команду, многие ребята впервые сыграли за сборную — лишь малая часть из них всего полгода назад участвовала и побеждала в Кубке Первого канала. Мы дважды подряд выиграли этот турнир, дважды завоевали Кубок Победы, забросили почти 100 шайб, но самое важное для меня лично — что в каждом российском городе, куда мы приезжали, были аншлаги и невероятная атмосфера на трибунах.
Спасибо всем игрокам, которые после окончания клубного сезона не жалели себя, огромная благодарность всем болельщикам сборной! Вперед, Россия!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.
Всего в мае команда Романа Ротенберга провела пять матчей. До этого «Россия 25» трижды уступила сопернику из Белоруссии (2:4, 7:8 ОТ, 1:3) и обыграла команду Казахстана (4:1).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|19
|13
|6
|27
|3
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|4
|Айлендерс
|19
|10
|9
|22
|5
|Коламбус
|19
|10
|9
|22
|6
|Рейнджерс
|20
|10
|10
|22
|7
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|8
|Вашингтон
|19
|9
|10
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|12
|9
|24
|2
|Детройт
|19
|11
|8
|23
|3
|Монреаль
|19
|10
|9
|23
|4
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|5
|Флорида
|19
|10
|9
|21
|6
|Тампа-Бэй
|18
|9
|9
|20
|7
|Торонто
|19
|8
|11
|18
|8
|Баффало
|19
|7
|12
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|31
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|27
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|22
|4
|Чикаго
|18
|9
|9
|22
|5
|Юта
|19
|10
|9
|22
|6
|Миннесота
|20
|9
|11
|22
|7
|Сент-Луис
|19
|6
|13
|16
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|19
|12
|7
|25
|2
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|24
|3
|Сиэтл
|18
|9
|9
|23
|4
|Вегас
|18
|8
|10
|22
|5
|Эдмонтон
|21
|9
|12
|22
|6
|Ванкувер
|21
|9
|12
|20
|7
|Сан-Хосе
|19
|8
|11
|19
|8
|Калгари
|20
|5
|15
|13
|19.11
|03:00
|Торонто – Сент-Луис
|- : -
|19.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|- : -
|19.11
|03:00
|Детройт – Сиэтл
|- : -
|19.11
|04:00
|Даллас – Айлендерс
|- : -
|19.11
|04:00
|Виннипег – Коламбус
|- : -
|19.11
|04:30
|Чикаго – Калгари
|- : -
|19.11
|06:00
|Сан-Хосе – Юта
|- : -
|19.11
|06:00
|Вегас – Рейнджерс
|- : -