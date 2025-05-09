Хоккей
9 мая, 01:22

Ротенберг — о победе над Белоруссией: «В преддверии 9 мая, великого праздника, мы не могли показать другой результат»

Евгений Козинов
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над Белоруссией (3:1) подвел итоги «Тура сборной».

«Победой в Минске мы завершили «Тур сборной». В преддверии 9 мая, великого праздника, мы не могли показать другой результат, и хочу поблагодарить всех ребят, которые ради наших многочисленных болельщиков выложились на 100 процентов.

Символично, что эта победа стала юбилейной, 20-й для меня на посту главного тренера сборной. Мы проводили много матчей с очень сильной сборной Беларуси, росли и развивались вместе с ней. На этот Тур собрали новую команду, многие ребята впервые сыграли за сборную — лишь малая часть из них всего полгода назад участвовала и побеждала в Кубке Первого канала. Мы дважды подряд выиграли этот турнир, дважды завоевали Кубок Победы, забросили почти 100 шайб, но самое важное для меня лично — что в каждом российском городе, куда мы приезжали, были аншлаги и невероятная атмосфера на трибунах.

Спасибо всем игрокам, которые после окончания клубного сезона не жалели себя, огромная благодарность всем болельщикам сборной! Вперед, Россия!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Всего в мае команда Романа Ротенберга провела пять матчей. До этого «Россия 25» трижды уступила сопернику из Белоруссии (2:4, 7:8 ОТ, 1:3) и обыграла команду Казахстана (4:1).

Сергей Плотников.Ротенберг с четвертой попытки обыграл Квартальнова. Первая победа России над Белоруссией в турне сборных
Источник: Telegram-канал Романа Ротенберга
Хоккей
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
  • spartsmen

    дебил. а белорусы, значит, опозорили день победы ...

    09.05.2025

  • андр

    Тем самым Роман увековечит себя в граните! Великий комбинатор!

    09.05.2025

  • No Name

    Клоун :clown: просто всех осчастливил !!!

    09.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 18 13 5 27
    2 Каролина 19 13 6 27
    3 Питтсбург 19 10 9 24
    4 Айлендерс 19 10 9 22
    5 Коламбус 19 10 9 22
    6 Рейнджерс 20 10 10 22
    7 Филадельфия 18 9 9 21
    8 Вашингтон 19 9 10 20
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Бостон 21 12 9 24
    2 Детройт 19 11 8 23
    3 Монреаль 19 10 9 23
    4 Оттава 19 9 10 22
    5 Флорида 19 10 9 21
    6 Тампа-Бэй 18 9 9 20
    7 Торонто 19 8 11 18
    8 Баффало 19 7 12 18
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 19 13 6 31
    2 Даллас 19 12 7 27
    3 Виннипег 18 11 7 22
    4 Чикаго 18 9 9 22
    5 Юта 19 10 9 22
    6 Миннесота 20 9 11 22
    7 Сент-Луис 19 6 13 16
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 19 12 7 25
    2 Лос-Анджелес 20 10 10 24
    3 Сиэтл 18 9 9 23
    4 Вегас 18 8 10 22
    5 Эдмонтон 21 9 12 22
    6 Ванкувер 21 9 12 20
    7 Сан-Хосе 19 8 11 19
    8 Калгари 20 5 15 13
    Результаты / календарь
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    19.11 03:00 Торонто – Сент-Луис - : -
    19.11 03:00 Тампа-Бэй – Нью-Джерси - : -
    19.11 03:00 Детройт – Сиэтл - : -
    19.11 04:00 Даллас – Айлендерс - : -
    19.11 04:00 Виннипег – Коламбус - : -
    19.11 04:30 Чикаго – Калгари - : -
    19.11 06:00 Сан-Хосе – Юта - : -
    19.11 06:00 Вегас – Рейнджерс - : -
    Все результаты / календарь

