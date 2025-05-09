Ротенберг — о победе над Белоруссией: «В преддверии 9 мая, великого праздника, мы не могли показать другой результат»

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над Белоруссией (3:1) подвел итоги «Тура сборной».

«Победой в Минске мы завершили «Тур сборной». В преддверии 9 мая, великого праздника, мы не могли показать другой результат, и хочу поблагодарить всех ребят, которые ради наших многочисленных болельщиков выложились на 100 процентов.

Символично, что эта победа стала юбилейной, 20-й для меня на посту главного тренера сборной. Мы проводили много матчей с очень сильной сборной Беларуси, росли и развивались вместе с ней. На этот Тур собрали новую команду, многие ребята впервые сыграли за сборную — лишь малая часть из них всего полгода назад участвовала и побеждала в Кубке Первого канала. Мы дважды подряд выиграли этот турнир, дважды завоевали Кубок Победы, забросили почти 100 шайб, но самое важное для меня лично — что в каждом российском городе, куда мы приезжали, были аншлаги и невероятная атмосфера на трибунах.

Спасибо всем игрокам, которые после окончания клубного сезона не жалели себя, огромная благодарность всем болельщикам сборной! Вперед, Россия!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Всего в мае команда Романа Ротенберга провела пять матчей. До этого «Россия 25» трижды уступила сопернику из Белоруссии (2:4, 7:8 ОТ, 1:3) и обыграла команду Казахстана (4:1).