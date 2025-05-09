Экс-хоккеист Малышев попал в больницу после выстрела в голову из ракетницы

Бывший хоккеист системы СКА Василий Малышев рассказал, что на него было совершено нападение в Санкт-Петербурге.

По словам экс-игрока, инцидент произошел вечером 6 мая. У него возник конфликт с компанией людей из-за денежного долга, в результате чего Малышеву нанесли ранение в голову из ракетницы. 19-летний спортсмен был госпитализирован с сильными ожогами.

«Человек, который должен был мне денег, написал: «Приходи, я тебе отдам деньги, решим этот вопрос». Я прихожу, вижу компанию людей. Собственно, примерно понимаю, чем это все закончится. Он говорит: «Пойдем на улицу, поговорим». Мы все выходим. Они начинают мне говорить, что этот человек мне ничего не должен. Я посмеялся над этим. Кто-то мне выкрикнул: «Что ты лыбишься?» Обозвал меня как-то. Я ему сказал: «Рот закрой свой». И понеслась. Мутузили, мутузили, потом выстрелили из сигнальной ракетницы вплотную в голову», — цитирует Малышева «Чемпионат».

Молодой человек отметил, что получил сотрясение мозга. Также ему, скорее всего, буду делать пересадку кожи из-за множественных ожогов.