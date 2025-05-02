Член совета ИИХФ — о письме Гашека: «У нас нет права его игнорировать»

Член совета ИИХФ, генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс в разговоре с «СЭ» высказался о вынесении на рассмотрение советом организации письма экс-вратаря сборной Чехии Доминика Гашека, который обвинил бывшего президента России Дмитрия Медведева в публичной угрозе убийством.

«Если господин Гашек обратился к нам, мы должны рассмотреть его письмо. У нас нет права его игнорировать. Он написал нам официальное письмо, мы все его получили. Он уважаемый человек в хоккейном обществе, мы должны рассмотреть его письмо», — сказал Козиолс «СЭ».

Медведев пошутил, что Гашек может совершить суицид после снайперского рекорда россиянина Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Гашек в ответ отправил в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (ИИХФ) письма, в которых заявил, что Медведев угрожает ему.