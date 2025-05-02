Член совета ИИХФ — о письме Гашека: «У нас нет права его игнорировать»
Член совета ИИХФ, генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс в разговоре с «СЭ» высказался о вынесении на рассмотрение советом организации письма экс-вратаря сборной Чехии Доминика Гашека, который обвинил бывшего президента России Дмитрия Медведева в публичной угрозе убийством.
«Если господин Гашек обратился к нам, мы должны рассмотреть его письмо. У нас нет права его игнорировать. Он написал нам официальное письмо, мы все его получили. Он уважаемый человек в хоккейном обществе, мы должны рассмотреть его письмо», — сказал Козиолс «СЭ».
Медведев пошутил, что Гашек может совершить суицид после снайперского рекорда россиянина Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Гашек в ответ отправил в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (ИИХФ) письма, в которых заявил, что Медведев угрожает ему.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|12
|5
|25
|2
|Каролина
|16
|11
|5
|22
|3
|Питтсбург
|17
|9
|8
|21
|4
|Айлендерс
|17
|9
|8
|20
|5
|Рейнджерс
|18
|9
|9
|20
|6
|Филадельфия
|16
|8
|8
|19
|7
|Коламбус
|17
|9
|8
|19
|8
|Вашингтон
|17
|8
|9
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|17
|10
|7
|22
|2
|Оттава
|18
|9
|9
|22
|3
|Бостон
|19
|11
|8
|22
|4
|Детройт
|17
|10
|7
|20
|5
|Флорида
|17
|9
|8
|19
|6
|Тампа-Бэй
|16
|8
|8
|18
|7
|Торонто
|18
|8
|10
|18
|8
|Баффало
|17
|5
|12
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|18
|12
|6
|29
|2
|Даллас
|18
|11
|7
|25
|3
|Виннипег
|17
|10
|7
|20
|4
|Юта
|17
|10
|7
|20
|5
|Чикаго
|17
|8
|9
|20
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|17
|6
|11
|15
|8
|Нэшвилл
|18
|5
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|17
|11
|6
|23
|2
|Лос-Анджелес
|18
|9
|9
|22
|3
|Сиэтл
|17
|8
|9
|21
|4
|Эдмонтон
|19
|8
|11
|20
|5
|Вегас
|16
|7
|9
|19
|6
|Сан-Хосе
|18
|8
|10
|19
|7
|Ванкувер
|18
|8
|10
|17
|8
|Калгари
|19
|5
|14
|12
|14.11
|03:00
|Флорида – Вашингтон
|6 : 3
|14.11
|03:00
|Оттава – Бостон
|5 : 3
|14.11
|03:00
|Торонто – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|14.11
|03:00
|Монреаль – Даллас
|0 : 7
|14.11
|03:00
|Детройт – Анахайм
|6 : 3
|14.11
|03:30
|Коламбус – Эдмонтон
|5 : 4
|14.11
|05:00
|Калгари – Сан-Хосе
|2 : 0
|14.11
|05:00
|Колорадо – Баффало
|6 : 3
|14.11
|06:00
|Сиэтл – Виннипег
|5 : 3
|14.11
|06:00
|Вегас – Айлендерс
|3 : 4 ОТ
|14.11
|22:00
|Нэшвилл – Питтсбург
|- : -