Хоккей
OLIMPBET МХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Новости Видео Фото
Все материалы
Главная
Хоккей
Olimpbet МХЛ

Скандалы

Сегодня, 16:30

Скандал в российском хоккее. На тренера «Сибири» подали заявление в полицию

Тренера «Сибири» отстранили от работы из-за некорректных действий в отношении двух игроков
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вадим Берестов.
Фото ХК «Сибирские снайперы»
Клуб уже отстранил сотрудника от работы.

Что случилось

Сегодня с утра «СЭ» стало известно об инциденте, который произошел в расположении молодежной команды «Сибири» («Сибирские снайперы») во время выездных матчей в Екатеринбурге. По нашей информации, тренер по физической подготовке Вадим Берестов был отстранен от работы с командой из-за инцидента с участием хоккеистов новосибирцев. Специалиста подозревают в некорректных действиях в отношении двух игроков.

«Сибирские снайперы» проводят два матча в Екатеринбурге с местным «Авто»: одна игра состоялась вчера, а вторая пройдет завтра. По нашей информации, после случившегося Берестов был отстранен от работы и отправлен в Новосибирск.

Заявления клуба и КХЛ

«Сибирь» и КХЛ прокомментировали ситуацию. Ни лига, ни клуб не стали называть имя обвиняемого и обстоятельства, но рассказали о том, что на него подали заявление в полицию.

— Клубом получено уведомление о подаче заявления на сотрудника молодежной команды «Сибирские снайперы» в правоохранительные органы г. Новосибирска. После получения данной информации сотрудник был временно отстранен от работы. Клуб окажет правоохранительным органам полное содействие в установлении всех обстоятельств ситуации, — говорится в заявлении «Сибири».

Лига находится в контакте с хоккейным клубом «Сибирь» по ситуации в молодежной команде «Сибирские снайперы». На данный момент клуб уведомил лигу, что на сотрудника команды подано заявление в правоохранительные органы г. Новосибирска и он временно отстранен от работы. КХЛ следит за ситуацией и готова оказать необходимую поддержку ХК «Сибирь», — заявили в пресс-службе Континентальной лиги.

Рана Рейдер. Американского тренера отстранили от Олимпиады. Причина — обвинения в домогательствах

Подробности

Портал «Вечерняя Казань» со ссылкой на Telegram-канал Hockeymans78 сообщил, что Берестова подозревают в сексуальных домогательствах по отношению в двум хоккеистам команды. Утверждается, что тренер присылал в личной переписке интимные фотографии, а также приглашал к себе в номер. Автор канала также называет фамилию пострадавшего хоккеиста. Отметим, что он несовершеннолетний.

Фото соцсети

Кто такой Берестов

Тренером «Снайперов» Берестов начал работать в сезоне-2016/17 при Ярославе Люзенкове. С тех пор он несколько раз рассматривался в качестве кандидата на аналогичную должность во взрослой команде — «Сибири». Однако всякий раз руководство новосибирцев отдавало предпочтение другим специалистам.

Альберто Салазар. «Виновен в сексуальном и психологическом насилии». Тренер, подготовивший десятки олимпийцев, получил пожизненное отстранение

При этом Берестов сам успел поиграть в хоккей на профессиональном уровне. С 2004 по 2007 год он выступал в третьей лиге на позиции вратаря в дубле родной «Сибири». Причем в сезоне-2007/08, за год до основания КХЛ, он успел пересечься с еще 15-летним масочником Владимиром Тарасенко. Правда, в основную команду ему пробиться не удалось.

В 2008-м Берестов покинул Новосибирск и попытался выйти на новый уровень в прокопьевском «Шахтере», но в итоге сыграл за кузбассовцев всего три матча и после завершил игровую карьеру. Как признавался в интервью клубной пресс-службе сам тренер, с хоккеем он закончил из-за «посторонних интересов, нарушений режима и собственной глупости».

Что сказал Берестов

Отстраненный тренер дал «СЭ» небольшой комментарий по поводу ситуации.

«Я могу лишь сказать, что у всего есть две стороны. Переживаю, что из-за этой ситуации может пострадать моя семья», — заявил Берестов «СЭ».

Хоккей
ХК Сибирские снайперы
ХК Сибирь
МХЛ
Читайте также
Глава Самарской области Федорищев заявил о коррупции в российском футболе
Назван расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала
В ВТБ спрогнозировали рост ключевой ставки в декабре до рекордных 23%
Эксперт назвал требующие подачи заявления выплаты и льготы для пенсионеров
«Крылья» могут исключить из РПЛ, спонсоры грозят урезать контракты
Скворцова не исключила скорое признание молодыми людей до 60 лет
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Теперь я и моя семья — враги для «Локомотива». В российском хоккее новый суперталантливый центр — и его фамилия Федоров!

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости