Сегодня, 21:53

Барков — о поражении «Спартака» в пятом матче финала МХЛ: «Идет равная серия, равные игры»

Михаил Скрыль
Корреспондент

Главный тренер МХК «Спартак» Александр Барков прокомментировал поражение от «Локо» (2:3 ОТ) в пятом матче финальной серии плей-офф Кубка Харламова.

— Равная игра, все на тоненького. У нас были неплохие моменты. Буквально перед пропущенным голом был момент, помешал неточный пас. Если бы реализовали его, ситуация качнулась бы в другую сторону. Пропустили гол на возврате — это хоккей. Идет равная серия, равные игры. Каждый матч в чем-то разный. Сегодня игра была достаточно жесткой. Нам удалось сыграть жестко, сбить соперника с ритма и перевести игру в нужное русло, — отметил Александр Барков.

«Локо» вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2. Следующий матч команд пройдет в воскресенье, 24 мая, в Москве.

