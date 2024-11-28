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Сегодня, 13:25

Тренер молодежной команды «Сибири» отстранен из-за некорректных действий

Отдел хоккея «СЭ»
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По информации «СЭ», тренер по физической подготовке клуба МХЛ «Сибирские снайперы» Вадим Берестов отстранен от работы с командой из-за инцидента с участием хоккеистов новосибирцев.

По нашим данным, специалиста подозревают в некорректных действиях в отношении двух игроков.

На пятницу, 29 ноября, у «Сибирских снайперов» запланирован матч МХЛ в Екатеринбурге с местным «Авто», однако Берестов, по нашей информации, после случившегося был отстранен от работы и отправлен в Новосибирск.

ХК Сибирские снайперы
МХЛ
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