Тренер молодежной команды «Сибири» отстранен из-за некорректных действий

По информации «СЭ», тренер по физической подготовке клуба МХЛ «Сибирские снайперы» Вадим Берестов отстранен от работы с командой из-за инцидента с участием хоккеистов новосибирцев.

По нашим данным, специалиста подозревают в некорректных действиях в отношении двух игроков.

На пятницу, 29 ноября, у «Сибирских снайперов» запланирован матч МХЛ в Екатеринбурге с местным «Авто», однако Берестов, по нашей информации, после случившегося был отстранен от работы и отправлен в Новосибирск.