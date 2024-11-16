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Федоров: «Почему бы МХЛ не ввести исключительный статус для талантливых юниоров, как в Канаде?»

Иван Богун
Корреспондент
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Нападающий «Чайки» и юниорской сборной России Виктор Федоров рассказал, мог ли сыграть в МХЛ в прошлом сезоне.

— Чувствовал, что был готов сыграть в молодежке уже в прошлом году? Многим парням твоего уровня откровенно скучно киснуть в ЮХЛ в выпускной год.

— Да, чувствовал. Руководство «Торпедо» обращалось в лигу с просьбой разрешить мне играть за «Чайку» на год раньше всех, клуб подавал определенные бумаги. К сожалению, руководство МХЛ не разрешило это сделать.

— В канадской CHL особо талантливым хоккеистам дают «исключительный» статус, который позволяет попасть в лигу раньше общего срока. Стоит ли МХЛ ввести что-то подобное?

— Почему бы и нет? Это хорошая идея.

В текущем сезоне на счету 16-летнего хоккеиста 12 (5+7) очков в 16 матчах регулярного чемпионата МХЛ.

Полностью интервью Виктора Федорова читайте на сайте «СЭ».

Хоккей
ХК Чайка
МХЛ
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