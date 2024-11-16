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Юниор «Торпедо» Федоров: «Примеры Артамонова и Силаева вдохновляют меня»

Иван Богун
Корреспондент
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Нападающий «Чайки» и юниорской сборной России Виктор Федоров рассказал о том, смотрит ли на примеры Никиты Артамонова и Антона Силаева в «Торпедо».

— Какой видишь траекторию развития своей карьеры? Ты не выходил на драфты CHL и USHL.

— Я работаю с агентом Дэном Мильштейном, но в основном общаюсь с его помощниками — Романом Савиным и Дмитрием Алексеевым. Мы считаем, что нужно пройти через МХЛ и КХЛ, задрафтоваться в НХЛ и ехать в Северную Америку, когда буду максимально готов к этому.

Где-то меня вдохновляют примеры Никиты Артамонова и Антона Силаева. Такие молодые парни столько играют в «Торпедо». Тот же Силаев сразу же зашел в основную команду и отыграл там почти весь сезон. Их истории мотивируют работать над собой, чтобы получить свой шанс.

В текущем сезоне на счету 16-летнего хоккеиста 12 (5+7) очков в 16 матчах регулярного чемпионата МХЛ.

Полностью интервью Виктора Федорова читайте на сайте «СЭ».

КХЛ
ХК Чайка
Антон Силаев
МХЛ
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