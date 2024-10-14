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Сегодня, 20:08

МХЛ опубликовала стратегию развития до 2027 года

Владислав Маслов
Корреспондент
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Кубок Харламова.
Фото МХЛ

Совет директоров КХЛ утвердил новую стратегию развития Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

14 октября вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов представил ее в рамках встречи с представителями СМИ. Главной задачей МХЛ названо проведение молодежных спортивных соревнований по хоккею на максимально высоком уровне, способствующем развитию и совершенствованию навыков профессионального хоккеиста, необходимых для перехода игроков в КХЛ. В новой стратегии предусмотрены три основных направления дальнейшего развития МХЛ: «Спортивный продукт», «Спортсмены и сотрудники клубов» и «Маркетинг».

Для объективной оценки работы клубов МХЛ будет внедрен рейтинг, в котором будут учитываться не только спортивные, но и маркетинговые показатели клубов. Изменится процедура вступления в лигу новых команд: обязательным для потенциальных новичков станет предоставление стратегического плана, в котором клубы должны будут обосновать целесообразность вступления в МХЛ, предоставить необходимый бюджет и финансовые гарантии на 3 года.

В рамках совершенствования правил игры МХЛ продолжит быть площадкой для испытаний «перспективных» правил, которые могут быть позже внедрены в КХЛ. Также предполагается внести в регламент минимальные нормы обеспечения экипировкой. Также будут усовершенствованы требования к гостевым раздевалкам. Вектором развития Медицинского регламента МХЛ в рамках Стратегии до 2027 года станет обеспечение условий для восстановления игроков после травм и заболеваний.

По итогам реализации стратегии лига планирует увеличить количество матчей между равными соперниками минимум на 10%. К 2027 году все клубы будут обязаны выполнять внедренные требования регламента, связанные с обеспечением сервисов для хоккеистов. Маркетинговые инициативы призваны увеличить аудиторию, что будет выражаться в росте числа публикаций, количества пользователей сайта и приложения МХЛ, а также подписчиков в социальных сетях. Количество трансляций матчей на телеканалах KHL и KHL Prime увеличится минимум на 5%.

МХЛ была основана в 2009 году. Самой титулованной командой явлется «Локо» (фарм-клуб ярославского «Локомотива»), которая выигрывала Кубок Харламова 3 раза. В сезоне-2024/25 в МХЛ выступают 38 команд из 3 стран — России, Белоруссии и Казахстана.

Источник: МХЛ
КХЛ
МХЛ
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