Лакросс-голы Стешенко и Яруты стали лучшими шайбами сезона в МХЛ
20:27
На официальном канале МХЛ в YouTube опубликованы топ-11 лучших шайб сезона. В их числе лакросс-голы Степана Стешенко («Ладья») и Марка Яруты («Атлант»). Именно эти голы поделили первое место.
Все голы можно посмотреть на видео.
Дополнительная информация:
Читайте также
«Овечкин и Малкин поедут в КХЛ не за заработком, а играть за родные клубы для болельщиков». Интервью Алексея Морозова
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю