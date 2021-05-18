Лакросс-голы Стешенко и Яруты стали лучшими шайбами сезона в МХЛ

На официальном канале МХЛ в YouTube опубликованы топ-11 лучших шайб сезона. В их числе лакросс-голы Степана Стешенко («Ладья») и Марка Яруты («Атлант»). Именно эти голы поделили первое место.

Все голы можно посмотреть на видео.