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Лакросс-голы Стешенко и Яруты стали лучшими шайбами сезона в МХЛ

20:27
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На официальном канале МХЛ в YouTube опубликованы топ-11 лучших шайб сезона. В их числе лакросс-голы Степана Стешенко («Ладья») и Марка Яруты («Атлант»). Именно эти голы поделили первое место.

Все голы можно посмотреть на видео.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=nZ5IlRVCCOU

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