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«Русские Витязи» переезжают из Чехова в Подольск

16:08
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С сезона-2021/2022 молодежная команда «Русские Витязи», как и команда КХЛ, будет проводить домашние матчи в Подольске, в ледовом дворце «Витязь», сообщает сайт МХЛ.

По словам президента «Витязя» Михаила Головкова, это решение обусловлено идеей соединить главную и молодежную команду в одном городе и возможностью болельщикам присутствовать на играх.

— В минувшем сезоне из-за пандемии матчи молодежной команды проводились без зрителей. В Подольске, скорее всего, эта возможность появится. Поэтому как только мы сможем получить решение властей Московской области о допуске на матчи, мы объявим о нем, — отметил Михаил Головков.

«Русские Витязи» проводили домашние матчи в Чехове с первого сезона МХЛ, периодически принимая гостей в Подольске.

Дополнительная информация:

https://mhl.khl.ru/news/1/1028311/

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