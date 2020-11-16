«Рейнджерс» не будет возвращать российского форварда после начала сезона, оставив его в КХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко

Не позовут

Менеджеры «Рейнджерс» не собираются вызывать в тренировочный лагерь Виталия Кравцова из «Трактора», хотя имеют полное право это сделать, сообщают североамериканские СМИ. Вроде бы неприятно. Клуб, который в самом разгаре перестройки, отказывается от услуг нападающего, выбранного в первом раунде драфта. Но если разобраться, то это действительно наилучшее решение для Виталия.

Что за сезон будет в Америке? Непонятно. Некоторые владельцы всерьез думают о том, чтобы его пропустить. Даже тренировочные лагеря в нынешнее смутное время пройдут скомканно, а сезон будет укороченным, с огромным риском не быть доигранным, так как лига не станет рисковать и, конечно, не воспользуется методами из КХЛ, когда разрешали менять состав практически полностью, вызывая подкрепление из молодежки. Да у заокеанских клубов и нет команд МХЛ.

В России Кравцов только-только пришел в себя, получает удовольствие от хоккея, становится важной частью «Трактора» и заметно прогрессирует. Конечно, его не стоит никуда дергать, да и вряд ли он сам захочет возвращаться туда, где от него хотят непонятно чего, а в команде появились молодые звезды, вокруг которых все будут стелиться. Никакого смысла дергаться и все менять в декабре. Можно же поехать в марте или апреле, в зависимости от того, как долго продержится челябинский клуб в плей-офф. Да и весной надо подумать — а нужно ли? Ходили слухи, что Виталия могут обменять, но пока этого не произошло. Может быть, ближе к середине сезона получится. Отношения с «Рейнджерс» не сложились, это надо признать.

Минчане забрались наверх

Минское «Динамо» обыгрывает крепкий «Барыс» на выезде и завершает трудный выезд со стопроцентным результатом. Побеждены «Сибирь», «Амур», а вчерашняя победа исключает мысли о случайности успехов. При этом с командой не было двух важных игроков, так как Роб Клинкхаммер и Франсис Паре приболели. Остался дома и Крейг Вудкрофт, у которого то ли повторный коронавирус, то ли другая болезнь, сейчас и не разберешь. В таблице все стало совсем прекрасно. У минчан четвертое место, 30 очков, жаль только, в дивизионе ЦСКА и «Локомотив», так что подняться выше будет проблематично.

Что же случилось? Внезапно после перерыва, длившегося десять матчей, отлично стал действовать вратарь Доминик Фурх. В начале сезона к его игре были вопросы, даже несмотря на победы, но в последних трех встречах он сыграл идеально. Чешский вратарь отразил 98 бросков, заработал «сухарь», а в двух встречах пропускал лишь по одной шайбе, что, в принципе, в современном хоккее тоже невероятное достижение. Когда у тебя надежный вратарь, то поднимаются головы у нападающих с защитниками. Они даже по льду передвигаются по-другому. Вспомните игру в Новосибирске. Все началось с ураганных атак команды Николая Заварухина, и если бы голкипер не подтащил, то результат был бы иным. Но Фурх спас, а нападающие забросили шесть шайб.

Характер встречи в Казахстане был примерно таким же. Но дело не в только вратаре. Легионеров я оставлю в стороне, хотя приятно видеть, в какой форме находится Козун. Добавляют местные ребята. Егор Шарангович давно уже выходит на прекрасный уровень (вряд ли ему стоит уезжать в тренировочный лагерь в НХЛ), осваиваются защитники Знахаренко и Дерябин. Владислав Колячонок вообще весь чемпионат проводит довольно ровно. Но самое важное то, что сейчас в Белоруссии горячая обстановка, начальству явно не до хоккеистов, и оно не лезет управлять. Сразу же жизнь наладилась.

Матч дня

«Авангард» уступил в Хабаровске «Амуру». В день матча команда, которая в таком длинном выезде решила жить по московскому времени, проснулась даже раньше 6 часов, так как пришлось сдавать анализ на вирус. Матч был в 10 по Балашихе, а в это время хорошо живется только «жаворонкам», но я таких не встречал среди хоккеистов. Вялость и усталость чувствовались на протяжении всей встречи. Есть соблазн отметить, что «Авангард» должен обыгрывать хабаровский клуб в любом состоянии, но только в не нынешнем сезоне. У команды нет запаса прочности, чтобы брать очки не напрягаясь. Плюс упертость тренера в каких-то вопросах. Как бы здорово не выглядели Стась с Потаповым, они все равно получат только 10 минут, а Кирилл Семенов сыграет 16 минут, даже если у него будут страшные потери и нелогичные решения. Семен Чистяков действовал не хуже, чем Дамир Шарипзянов, но у последнего 24 минуты, а молодому малейшего просчета не прощали — 10 минут.

И Шимон Грубец проиграл матч. Вроде бы к нему какие вопросы? 92,3 процента отраженных бросков, статистика приличная. Это все правда, но у Эмиля Гарипова процент по сезону выше, а у Игоря Бобкова лучше показатель по пропущенным шайбам. Чеха взяли в клуб, разрушив уверенность в себе среди легионеров, ударив по моральному состоянию вратарей с гарантией, что он лучше. У него вообще нет права проигрывать встречи. Например, у Гарипова в матче со «Спартаком» (а после того поражения активизировались переговоры с агентом чеха) — 93,5 процента отраженных бросков, а это выше, чем у Шимона вчера. Ну что теперь делать? Звать еще одного иностранного вратаря?