Марченко назначен капитаном «Ак Барса» на предстоящий сезон КХЛ

Защитник Алексей Марченко назначен капитаном «Ак Барса» на сезон-2026/2027, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Альтернативными капитанами команды стали защитник Никита Лямкин, а также нападающие Андрей Стась, Кирилл Семенов и Алексей Бывальцев.

FONBET чемпионата КХЛ сезона-2026/27 КХЛ стартует 5 сентября. В этот день казанцы дома сыграют с «Сибирью», встреча начнется в 17.00 по московскому времени.