Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Марченко назначен капитаном «Ак Барса» на предстоящий сезон КХЛ

Сергей Ярошенко

Защитник Алексей Марченко назначен капитаном «Ак Барса» на сезон-2026/2027, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Альтернативными капитанами команды стали защитник Никита Лямкин, а также нападающие Андрей Стась, Кирилл Семенов и Алексей Бывальцев.

FONBET чемпионата КХЛ сезона-2026/27 КХЛ стартует 5 сентября. В этот день казанцы дома сыграют с «Сибирью», встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алексей Марченко
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Читайте также
Новое уголовное дело возбуждено в отношении журналистки «Дождя» Котрикадзе
«Заберу домой хотя бы этот трофей». Медведев вернулся на US Open и уже получил награду
Вертолет с сотрудниками избиркома совершил жесткую посадку на сахалинской трассе
Мохаммади опять сотворил чудо-ассист с помощью сальто, «Волге» помогла отставка тренера. Что происходит в Первой лиге после 9-го тура
Самолет-разведчик НАТО замечен в районе Балтийского моря
Международная федерация баскетбола сняла все ограничения с российских команд
Популярное видео
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ак Барс» заключил двусторонний контракт с нападающим Каримовым на год
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Металлург Мг 0 0 0 0
8 Нефтехимик 0 0 0 0
9 Салават Юлаев 0 0 0 0
10 Сибирь 0 0 0 0
11 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Лада 0 0 0 0
4 Локомотив 0 0 0 0
5 Северсталь 0 0 0 0
6 СКА 0 0 0 0
7 Сочи 0 0 0 0
8 Спартак 0 0 0 0
9 Торпедо НН 0 0 0 0
10 ЦСКА 0 0 0 0
11 Шанхай Дрэгонс 0 0 0 0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
5.09 13:00 Локомотив – Трактор - : -
5.09 14:30 Автомобилист – Динамо М - : -
5.09 17:00 Спартак – Торпедо НН - : -
5.09 17:00 СКА – Лада - : -
5.09 17:00 Ак Барс – Сибирь - : -
5.09 17:00 Северсталь – Салават Юлаев - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости