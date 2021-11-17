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Команда Назарова побеждает фаворитов вопреки всему. Как ей это удается?

Алексей Шевченко
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Сегодня, 10:55
Игроки ХК «Сочи». Фото ХК «Сочи»
Игроки ХК «Сочи». Фото ХК «Сочи»
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Юбилей

Дмитрий Квартальнов стал первым тренером КХЛ, который одержал свою 500-ю победу. Она получилась непростой, как и все последние игры «Ак Барса». Если разобраться, то спартаковцы совсем не конкуренты казанскому клубу, но у последних слишком много внутренних проблем. Утром я побывал на раскатке «Ак Барса», несколько раз пытался напоминать тренеру о приближающемся юбилее. Он отшучивался, но пару раз, видимо, я наступил на больную мозоль. Первый раз — когда он заговорил о потенциальных новичках. Они, говорю, могут появиться в любой момент. Тренеру об этом знать необязательно. «Как же так? — удивился Квартальнов. — Всегда должны обсуждать новичков! Великий Тихонов говорил, что появление любого хоккеиста должно всегда согласовываться с главным тренером». Мы немного поспорили. Я заметил, что в иных клубах могут поменять и трех тренеров за чемпионат, а если каждый будет выбирать себе хоккеистов, то это обойдется слишком дорого клубу. Тренеры все-таки чаще меняются, чем владельцы. Квартальнов недовольно покачал головой.

Второй раз он вернулся к этой теме, только иначе. Мне понравилась раскатка команды, заметил, что подбор хоккеистов у «Ак Барса» хороший, жаль только, что они показывают отличный уровень лишь без соперников. Тренер снова заговорил об усилении, на что пришлось ответить, что работа Квартальнова как раз заключается в том, чтобы выжимать максимум из тех, что есть. Иначе какой смысл в его специальности? Квартальнову опять не понравилось мое замечание. Но вечером он все-таки победил, правда, грустно заметил, что главной победы пока не было. Дмитрия Вячеславовича — с юбилеем, очень хочется, чтобы он выиграл и последний матч какого-нибудь сезона. Но произойдет это, когда он сосредоточится на работе, а не будет искать оправдания.

Публикация от ХК «Сочи» (@hcsochi)

Сенсация

У команды Андрея Назарова не должно было быть никаких шансов в матче против «Барыса». Давайте проанализируем, с чем команда подошла ко вторнику. Амир Гараев приехал уставшим, так как выступал за сборную и не отдыхал. Егор Бабенко выбыл до конца сезона из-за разрыва «крестов». Дениса Вихарева вообще обменяли, так как форвард почему-то не приглянулся тренеру, хоккеист понимал, что шансов у него будет немного, и согласился на обмен. Южане во время перерыва взяли Александра Гордина и Артема Жука. Первый — талантливый форвард, который вообще ничего не показал на взрослом уровне, выступая за систему СКА. Артем не провел в нынешнем сезоне ни единого матча. В МХЛ он за питерцев играть уже не мог, а в ВХЛ не проходил в состав.

И тут приезжает «Барыс», где нашли денег на новичков и твердо решили пробиться в восьмерку. Из СКА удалось получить Линдена Вея, одного из самых дорогих нападающих страны. Первый матч проводил Томаш Юрчо, который окончательно решил уехать из Америки и сосредоточиться на заработках в Европе. Из «Локомотива» вернулся Антон Сагадеев. Но все решила психология. Сочинцы получали удовольствие от хоккея, прекрасно зная, что их за поражение никто не осудит. Конечно, Назаров в раздевалке будет ругаться, но недолго, он ведь всё понимает. И Артем Николаев, принимавший оригинальные решения, и Кирилл Мельниченко действовали так, словно они во дворе после школы спустились с пацанами погонять шайбу. Улыбки на лицах, кураж. Команда Юрия Михайлиса, наоборот, перегружена задачами и ответственностью. Да настолько, что самый дорогой хоккеист КХЛ Даррен Диц откровенно проваливается и выходит в лидеры по худшему показателю полезности во всей лиге. В этом матче не «Барыс» расстроил, а «Сочи» порадовал. И отлично, если фаворитов так будут наказывать постоянно.

Травма

Двадцать три из двадцати четырех тренеров расстроились бы, узнав, что их основной защитник, проводивший на льду по тридцать минут, получил травму и выбыл на длительный срок. В СКА легко могут и не заметить потери Микко Лехтонена. Финский легионер получил повреждение, выступая за сборную, в ближайшее время он не сможет появиться на льду. Его удивительно использовали в клубе. Напомним, что совсем недавно игрок разорвал отношения с «Коламбусом» и вернулся в КХЛ. СКА заплатили «Йокериту» компенсацию и решили, что хоккеист должен отработать каждую копейку. В первом матче он провел на площадке 24 минуты, в следующем — 31. Во встрече с «Металлургом» финн вообще не уходил, а его игровое время составило 35 минут. Это казалось бессмысленным, так как Лехтонен, славящийся своей результативностью, не мог найти сил, чтобы помогать атаке. Набрав три очка в Балашихе, в следующих пяти встречах он откатал по нулям.

Теперь, видимо, Мэтт Робинсон будет нести основную нагрузку. Впрочем, шанс появляется у Игоря Ожиганова, пропустившего последние пять матчей, попав в ротацию. Возможно, больше будут доверять Юрию Паутову, съездившему на матчи сборной, не попадая в состав. Выбор у Валерия Брагина огромный, не забывайте, что в последнее время усиленно тренировался Данила Галенюк. Последний раз он выходил на лед 29 сентября. Такие удивительные события происходят в СКА. Вроде бы выбыл крутой защитник, а заменить его могут человек пять.

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