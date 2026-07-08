«Динамо» продлит контракт с Моторыгиным на один год

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» достигло договоренности о продлении контракта с вратарем Максимом Моторыгиным. Новое соглашение с голкипером будет рассчитано на один год.

В нынешнее межсезонье интерес к Моторыгину проявляли «Металлург» и «Ак Барс», однако клубы не смогли договориться с «Динамо» о компенсации за игрока.

В прошедшем сезоне 23-летний голкипер провел 30 матчей в FONBET чемпионате КХЛ с 91,73 процента отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,36.