Нападающий «Локомотива» играл на МЧМ в тройке с Капризовым, но не стал звездой. Сегодня он уничтожил СКА и может побить личный рекорд

Матч имени Александра Полунина.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Полунин — 7 (Красковский), 4:41 — 0:1. Полунин — 8 (Коршков), 21:35 — 0:2. Полунин — 9 (Красковский), 44:11 — 0:3. Бурдасов — 11 (Кузьменко, Паутов), 45:35 — 1:3.

Вратари: Юханссон (57:51) — Паскуале.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 18 (1+6+11) — 22 (7+10+5).

Судьи: Оленин, Фатеев.

17 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Первый матч за СКА Леонида Комарова, вернувшегося в КХЛ спустя семь лет из НХЛ, заслуживал отдельного внимания. Когда-то подкожный форвард был кумиром болельщиков столичного «Динамо» и одной из ключевых фигур команды, которую возглавлял Олег Знарок. Сейчас специалист наблюдает за домашними играми армейцев из ложи. Комарова сразу определили в тройку к другому звездному новичку петербуржцев Никите Гусеву. Решение как минимум спорное. Конь и трепетная лань, вспоминая классика русской поэзии, в одну телегу не вписались. По крайней мере, на данный момент.

Также выглядело странным, что русского финна определили на позицию центрфорварда. Он универсал, но позиция на краю ему куда более привычна.

Сложно было ожидать, что Комаров, почти не имевший практики в нынешнем сезоне в «Айлендерс», сразу проявит себя супергероем. Добротная игра на вбрасываниях, одиннадцать силовых приемов и привычная активность по всей площадке — для первого раза приемлемо. Но на фоне четвертого подряд поражения СКА большого значения у локального позитива нет.

Главным героем матча стал нападающий «Локомотива» Александр Полунин. Такой вывод сделать легко, глянув в протокол. Хет-трик в ворота хозяев в Санкт-Петербурге — это всегда маленький праздник для его автора. Особенно если стал первым во взрослой карьере. Любопытно, что то же самое в прошлом матче в Минске сделал другой нападающий команды Максим Шалунов.

Миниатюрный, техничный Полунин, которого давным-давно привезли в школу «Локомотива» из Москвы, считался очень перспективным. Его тройке с Егором Коршковым и Павлом Красковским дал жизнь Алексей Кудашов шесть лет назад. Яркий старт взрослой карьеры обеспечил Александру попадание на два молодежных чемпионата. На втором турнире он, будучи 19-летним, играл в ударной тройке с Кириллом Капризовым и Михаилом Воробьевым.

Дальше карьера у него не задалась и уперлась в глухую стену. Эта стагнация привела к тому, что «Локомотив» отправлял своего воспитанника в скрытую аренду — сначала в «Сочи», а еще через год, после тщетной попытки снова закрепиться в Ярославле, — в «Амур». Любовь к выходцам из своей школы у клубного руководства потрясающая. За них держатся до последнего. Не всем это нравится. Но сам Полунин, как рассказывают знающие коллеги, во всех неудачах винил только себя.

Прошлый сезон в Хабаровске у него получился неплохим — 26 (11+15) очков в 60 матчах. Рекордные цифры по всем показателям. В родном клубе ему снова дали шанс, вернув к старинным партнерам Коршкову и Красковскому. И наконец у Полунина пошла масть. С учетом победы над СКА нападающий набрал уже 15 (9+6) очков в 27 играх. Солидная заявка на установление новых личных достижений.