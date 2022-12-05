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Крушил чужую машину, подозревался в изнасиловании, бил женщину пивным бокалом. История дебошира из Казани

Алексей Мальков
Корреспондент отдела хоккея
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Дмитрий Обухов.
Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»
Дмитрий Обухов.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Дмитрий Обухов.
Фото photo.khl.ru
Дмитрий Обухов (справа).
Фото photo.khl.ru
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Дмитрий Обухов не раз попадал в громкие скандалы.

Дмитрий Обухов — титулованный хоккеист. Воспитанник «Ак Барса» выигрывал с родным клубом еще в суперлиге (2006), а в КХЛ трижды брал с казанцами Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018). Но широкую известность Обухов получил благодаря нескольким громким скандалам, не связанным с его спортивной карьерой.

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Драка на дороге

Первый скандал с участием Дмитрия Обухова случился в начале его карьеры — в августе 2007 года хоккеист вместе со своей женой ехал по улице Пушкина в Казани на БМВ. В один момент Обухов без причины остановился посреди дороги и вышел из машины.

Такое поведение не понравилось другим участникам дорожного движения — молодые ребята, проезжавшие мимо на ВАЗ-2114, сделали Дмитрию замечание и попросили освободить дорогу. В ответ на это они услышали оскорбления и нецензурную брань в свой адрес, но ввязываться в конфликт не захотели и уехали с места перепалки.

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Нападающему «Ак Барса» этого оказалось мало — Дмитрий сел за руль, подрезал своих обидчиков, достал биту и начал крушить «четырнадцатую». На этот раз компания не стала терпеть поведение Обухова — они вышли из машины и закидали БМВ хоккеиста камнями.

Спортсмен, почувствовав, что в одиночку ему не справиться, позвонил друзьям, которые быстро приехали на помощь и начали драку с использованием подручных средств, в числе которых был даже вентилятор. Вскоре к месту конфликта приехал наряд полиции, а жена Обухова скрылась на БМВ в неизвестном направлении. Сам хоккеист уехал чуть позже на машине друзей. В итоге конфликт закончился примирением, и молодые люди не стали писать заявление на Дмитрия.

Дмитрий Обухов. Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Дмитрий Обухов.
Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

Было ли изнасилование?

Самый громкий скандал с участием Обухова случился спустя четыре года. В июле 2011 года в полицию обратилась 25-летняя девушка. Она заявляла, что после совместного отдыха с Дмитрием он отвез ее в поле, изнасиловал, избил, отобрал телефон и уехал, оставив ее одну.

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Сам Обухов придерживался другой версии: «Я находился на дне рождения друга. В клубе встретил знакомую Светлану. Она — бывшая подруга моей жены. Сидели, употребляли спиртные напитки. Светлана сама согласилась ехать с нами. После того как оставили друзей, я сам сел за руль. Светлана сказала: «Поехали за город на природу». Я в адрес Светланы угроз не высказывал... Она сказала мне: «Смотри, какие в поле красивые цветы, давай заедем туда», я развернулся и заехал в поле. Светлана предложила остановиться и выйти. Мы пошли гулять и смотреть на цветы. Затем я присел на землю, вытянув ноги, а Светлана присела рядом. Сама меня обняла. Начала целовать, помогла мне раздеться. У нас произошел половой акт. Угроз я ей не высказывал».

В ходе следствия было проведено более 15 судебных экспертиз, опрошены свидетели, также с помощью полиграфа были проверены показания обеих сторон. В результате следствие пришло к выводу, что Обухов не совершал действий насильственного характера и не угрожал потерпевшей, поэтому в феврале 2012 года уголовное дело было закрыто.

Дмитрий Обухов. Фото photo.khl.ru
Дмитрий Обухов.
Фото photo.khl.ru

Лишение прав

Всего через три месяца после обвинений в изнасиловании хоккеист попал в очередной скандал — в октябре 2011 года Обухов был остановлен сотрудниками ДПС из-за агрессивной езды. От медицинского освидетельствования спортсмен отказался.

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Как стало известно позднее, Дмитрий находился в состоянии алкогольного опьянения. «Ак Барсу» надоело такое поведение своего нападающего, поэтому на следующий день после вынесения обвинений директор казанского клуба Шамиль Хуснутдинов сделал важное заявление: «Дмитрий Обухов более за наш клуб выступать не будет. Это я вам могу сказать с полной определенностью. Будем решать, что именно и как дальше делать. Выслушаем мнение Обухова, его агента. Думаю, что в течение ближайших двух-трех дней мы примем окончательное решение. Вариантов решения немного: обмен игрока, продажа, дисквалификация на срок контракта, который у Обухова заканчивается в конце нынешнего сезона, то есть в конце весны 2012 года. Дмитрий подводит нас не в первый раз, нам же дорога честь клуба, а подобные истории наносят ущерб имиджу «Ак Барса», поэтому, повторюсь, Дмитрий Обухов более у нас играть не будет! Если человек не понимает нормальных слов, то придется поступать иначе».

28 октября Обухов был обменян в «Нефтехимик», а 21 ноября суд признал Дмитрия виновным во вменяемом правонарушении и лишил хоккеиста прав на два года.

Дмитрий Обухов (справа). Фото photo.khl.ru
Дмитрий Обухов (справа).
Фото photo.khl.ru

Избиение девушек

После этого скандала хоккеист взялся за ум — его фамилия перестала появляться в сводках криминальных новостей, «Ак Барс» простил нападающего и вернул в расположение клуба, а сам Обухов выдал самый результативный сезон в карьере. Время шло, нападающий продолжал выступать в казанской команде, а в сезоне-2017/18 выиграл свой третий Кубок Гагарина, правда, вклад в победу Дмитрий внес минимальный — всего 3 очка (0+3) в 18 матчах регулярного чемпионата и ни одной игры в плей-офф КХЛ.

В июле «Ак Барс» объявил об уходе нападающего из системы клуба, но в сентябре казанский клуб решил дать Обухову еще один шанс и подписал с ним двусторонний контракт сроком на один год. Опытный игрок должен был стать лидером «Барса» в ВХЛ и передавать опыт молодым, но вместо этого ушел в самовольный отпуск, когда у команды была серия важных матчей.

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Несмотря на завершение игровой карьеры, Обухов не пропал из инфополя — в апреле 2019 года экс-хоккеист снова попал в скандал. В центре Казани молодая девушка на «Хендэ» перегородила проезд Дмитрию, чем очень возмутила спортсмена. Обухов подошел к машине девушки, открыл дверь и нанес несколько ударов, после чего пару раз стукнул по самому автомобилю и сел обратно в свой «Мерседес».

«Я собиралась повернуть во двор. Но из-за машины, которая стояла передо мной, я не могла этого сделать. Он мог меня объехать, места было достаточно. Но он не посчитал нужным этого делать, был крайне возмущен. Я еще и подвинулась вперед, чтобы его пропустить. В принципе там и повода не надо было особого давать, чтобы он загорелся желанием что-то сделать», — рассказывала потерпевшая.

После происшествия девушка отправилась в травмпункт, где были зафиксированы ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы, также были подозрения на сотрясение мозга. В итоге Обухов был признан виновным в побоях, но отделался лишь штрафом в размере 15 тысяч.

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Последний скандал с участием экс-хоккеиста произошел в декабре 2020 года — тогда заявление на Обухова подала подруга бывшей жены Дмитрия. Она обвинила спортсмена в оскорблениях, порче имущества и нанесении телесных повреждений. Женщина заявила, что во время ужина в ресторане у них с Обуховым завязался конфликт, в результате чего бывший хоккеист ударил ее пивным бокалом по лицу.

В настоящий момент Дмитрий работает детским тренером в системе «Ак Барса».

Дмитрий Обухов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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