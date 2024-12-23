Праздник хоккея в КХЛ в понедельник: «Динамо» и «Ак Барс» настреляли 11 голов на двоих!

Казанцы проигрывали в две шайбы, но в итоге забрали победу.

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«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 5:6 (2:1, 2:2, 1:3)

Голы: Рашевский — 11 (Михеев, Комтуа), 2:18 — 1:0. Лямкин — 4 (мен., Сафонов), 8:50 — 1:1. Комтуа — 10 (Рашевский, Михеев), 18:11 — 2:1. Адамчук — 2 (Джиошвили), 23:42 — 3:1. Евсеев — 1 (Яшкин, Петан), 29:44 — 3:2. Пакетт — 9 (бол., Гусев), 34:45 — 4:2. Яруллин — 3 (Галимов, Лямкин), 38:05 — 4:3. Барабанов — 11 (Марченко, Сафонов), 40:56 — 4:4. Кудрявцев — 5 (бол., Менелл, Гусев), 43:19 — 5:4. Барабанов — 12 (бол., Петан, Лямкин), 51:26 — 5:5. Лямкин — 5 (бол., Барабанов, Петан), 53:56 — 5:6.

Вратари: Моторыгин (58:26) — Мифтахов (Билялов, 23:42).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 30 (15+6+9) — 33 (12+11+10).

Судьи: Белов, Метальников.

23 декабря. Москва. «ВТБ Арена».

«Ак Барс» и «Динамо» не так давно выдали настоящий спектакль в Казани: тот матч многим запомнился фэйлом американского вратаря бело-голубых Хантера Миски, который подумал, что арбитр зафиксировал удаление у соперника, и рванул к своей скамейке. Илья Сафонов тогда поразил пустые ворота, и казанцы переломили ход матча, вырвав в итоге победу. Миски в «Динамо» уже нет — контракт с ним расторгли после обмена Владислава Подъяпольского из «Лады». Но это не помешало командам устроить еще один праздник хоккея.

В нескольких голах можно обвинить вратарей, но нельзя сказать, что Максим Моторыгин, Амир Мифтахов и Тимур Билялов провалились, — скорее команды были больше настроены на атаку, чем на оборону. Даже в меньшинстве защитники рвались вперед, и подключение Никиты Лямкина принесло плоды в первом периоде.

Максим Комтуа подвергался критике в начале сезона, но к зиме набрал форму. В том числе благодаря тому, что тренерский штаб «Динамо» нашел для него идеальное сочетание с Дмитрием Рашевским и Артемом Михеевым. Звено организовало два первых гола бело-голубых, пусть во втором случае Комтуа и помог рикошет от конька Даниила Журавлева.

После гола Кирилла Адамчука Мифтахова в воротах казанцев сменил Билялов, но и он не выручил после прицельного броска Пакетта в ближний. Команды продолжили жалить друг друга острыми атаками и в третьем периоде, где особенно ярко себя проявил Александр Барабанов, оформивший дубль.

Никита Лямкин давно играет в «Ак Барсе», но нынешний сезон по-настоящему прорывной для него. Он играет в первой спецбригаде большинства и уже побил личный рекорд по результативности. Сегодня на его счету победный гол и аж 4 (2+2) набранных очка, благодаря чему он обошел в списке лучших бомбардиров-защитников Тони Деанджело из СКА и сравнялся с Дамиром Шарипзяновым. Впереди — только Тревор Мерфи из «Сибири».

За феерией команд все 60 минут со скамейки наблюдал Подъяпольский. Хоть Моторыгина и сложно винить в большинстве пропущенных шайб, но именно на новичка москвичей возлагаются огромные надежды. В атаке у «Динамо» все шикарно, но пропускать команда должна намного меньше.