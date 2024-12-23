Когда АКМ войдет в КХЛ? Будет ли слияние туляков с «Ладой»? Отвечает владелец клуба

Александр Шамсутдинов, председатель совета директоров компании «Полипласт», владелец «Академии Михайлова», поговорил с «СЭ».

— Ходят упорные слухи, что в следующем сезоне АКМ будет выступать в Тольятти и называться «Лада-АКМ».

— Все может быть, не могу однозначно ответить на этот вопрос. На настоящий момент окончательного и бесповоротного решения нет.

— Есть даже информация, что сотрудники АКМ Виталий Злобин и Алмаз Гарифуллин станут генеральным директором и генеральным менеджером «Лады». Это ведь ваши люди.

— Люди наши, но пока это только слухи. Я не знаю, чем эти слухи подтверждены, и не могу подтвердить их сам.

— И еще один слух: проект в Тольятти будет действовать два года, а в Туле начнется строительство арены под КХЛ.

— По поводу Тольятти я уже ответил, этот вопрос не решен. Да, у клуба есть планы выступать в КХЛ. Самое главное, что есть желание и возможности. Будем эту задачу реализовывать. Где и в какой форме, это находится в стадии обсуждения.

— А какие есть варианты? Реконструкцию арены (увеличение количества посадочных мест до 5500. — Прим. «СЭ») вы не успеете сделать к началу нового сезона. А у лиги жесткая позиция по этому поводу.

— Насчет того, что не успеем, вопрос спорный. У нас есть опыт запуска Ледового дворца в Первоуральске, где за два с половиной месяца мы привели объект 1968 года постройки к стандартам ВХЛ. За короткие сроки запустили стадион для хоккея с мячом. То есть опыт определенный имеем — с точки зрения качества и скорости работы. Думаю, что к 1 августа Ледовый дворец в Туле будет вмещать 5500 человек. Эти работы ведутся уже сейчас.

— Если получится проект в Тольятти, останется ли команда ВХЛ в Туле?

— Да, конечно, останется.

— И две команды МХЛ (АКМ и «АКМ-Юниор». — Прим. «СЭ») будут играть в Ледовом дворце?

— Да, мы никого не собираемся никуда перевозить.

Игроки АКМ Андрей Виноградов и Максим Афанасьев. Фото ХК АКМ

— Почему для вас важно кооперироваться именно с «Ладой»?

— Мы ведем переговоры не только с Тольятти. Какого-то явного предпочтения здесь нет. Мы общаемся с руководителем региона (губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. - Прим. «СЭ»), с которым вместе работали, достаточно хорошо друг друга знаем. Он очень много сделал для «Академии Михайлова», находясь на позиции заместителя Алексея Геннадьевича Дюмина (экс-губернатора Тульской области. - Прим. «СЭ»). Мы очень плодотворно работали и, безусловно, хорошо друг друга понимаем. Но есть и другие предложения, которые мы рассматриваем и обсуждаем.

— Один из вариантов — выступление в Мытищах.

— Все возможно.

— Когда примерно будет решение?

— Думаю, что в первом полугодии 2025 года мы должны определиться. В следующий сезон мы, наверное, уже не попадаем.

— Это если говорить про Тулу?

— Да. Если проект с Тольятти состоится, то будем выступать в КХЛ. Но времени на подготовку будет очень мало. Надо сделать так, чтобы от этого выиграла сама «Лада». Чтобы у клуба появилось второе дыхание. Чтобы болельщики не ругали нас, туляков, а, наоборот, приветствовали. Ведь «Лада» — самобытный клуб со своей историей, бренд всей страны. Он будет существовать и без нас.

— Довольны ли тем, как провели «Русскую классику» в МХЛ и ВХЛ?

— Нам себя сложно оценивать. Пусть нас оценивают со стороны. Внутренне я доволен. Команда специалистов хорошо сработала и взаимодействовала с КХЛ, в частности с руководителем Молодежной хоккейной лиги Александром Гуськовым. Мы, в свою очередь, получили хороший опыт. Ребята из КХЛ остались довольны.

— Не возникает ли ситуации, что из-за стремления в КХЛ вы уделяете команде ВХЛ меньше времени?

— Совсем нет. Для нас это первая команда, и, конечно, к ней приковано очень много внимания и сил. Все на нервах. Пока нет стабильности, спокойствия. Хотелось бы уже его получить. Пока, к сожалению, не можем этого нащупать. Но, я думаю, справимся. Работаем над этим.