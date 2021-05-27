Форвард несколько лет пытался пробиться в НХЛ. Все было тщетно, он вернется в родной клуб

Обзор дня Алексея Шевченко.

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Победа

Сборная России обыграла команду Дании со счетом 3:0, сделала то, что и должна была. Многие опять недовольны. Дескать, не забили в первом периоде, выиграли не слишком убедительно, мгновенно забыв о том, что вообще творится на этом чемпионате. Но самое главное — не учитывали, что в этой встрече на лед не вышли сразу три форварда, которые умеют творить. Напомним, что команда не формировалась по принципу «соберем тех, у кого много очков», штаб приглашал каждого хоккеиста на конкретную роль. Андрей Кузьменко, Константин Окулов и Михаил Григоренко должны были создавать и реализовывать моменты, а они не смогли выйти на площадку. Мешают травмы, и хорошо, если два из трех форвардов все-таки смогут появиться на льду в следующих играх.

Попробуйте представить любую команду без трех ведущих хоккеистов и одного неплохого защитника, ведь повреждение получил и Артем Зуб. Никто не назовет этот состав оптимальным. Датчане же довольно крепкая сборная, но она ничего не смогла сделать, при этом соперник старался действовать от обороны. И все равно получили три шайбы. Мы должны радоваться не только победе, но и тому, что есть еще два дня до важной игры против Швейцарии. А там уже и Владимир Тарасенко на льду появится, которого будут бояться автоматически, может быть, вылечится Григоренко. Плюс и в том, что Александр Самонов провел «сухой» матч. Это мощный эмоциональный толчок для вратаря. Он должен поверить в себя и будет меньше волноваться.

Возвращение

Виталий Абрамов, наконец-то, возвращается в Россию и подписывает двухлетнее соглашение с «Трактором». Парень сделал правильный выбор, так как шансов заиграть в Северной Америке у него нет. Проблемы Виталия отчасти в габаритах, но не это самое главное. Его стиль совершенно не подходит для Северной Америки. Абрамова слишком часто бьют, и что особенно печально, часто попадают. Отсюда и травмы, которые мешали хоккеисту раскрыться в полной мере.

Но за свой североамериканский период стыдиться нечего. Он уехал в далеком 2015 году, в каждом из трех сезонов в юниорской лиге набирал больше ста очков, несмотря на обмен в сезоне-2017/18. Произвел впечатление на скаутов «Коламбуса» и довольно рано дебютировал в АХЛ. Не повезло Абрамову в том, что «Жакеты» последние годы проповедовали стиль, который исключал форвардов такого плана для использования, потому в «родной» системе он ни разу не сыграл за первую команду. Обмен в «Оттаву» был еще одним шансом, но тут уж сказались сложности, о которых мы писали выше. Смысла оставаться не было.

«Трактор» для Абрамова — это не понижение, ни в коем случае. Это шанс заявить о себе в лиге, где тоже надо кое-что уметь. И при этом уровень силовой борьбы тут гораздо ниже, что для хоккеиста комфортнее. Я не думаю, что Виталий вернется за океан, но вполне допускаю, что мы получим классного нападающего, который будет набирать много очков. В АХЛ в этом сезоне он заработал 19 баллов, хотя сезон получился рваным.

Обмен

«Авангард» выменял у «Витязя» Александра Дергачева, отдав права на какого-то шведа, а также подарив подмосковной команде Александр Яремчука. Он, конечно, не местный воспитанник, да и первые матчи в КХЛ провел, защищая цвета «Югры». Просто в какой-то момент казалось, что нападающий прогрессирует и способен стать основным в «Авангарде». Но затем рост остановился, в последние два сезона Яремчук появлялся в четвертом звене команды или вообще находился в высшей лиге. «Витязю» такие парни гораздо нужнее, да и конкуренция там ниже.

Что касается Дергачева, то обмен означает окончательный уход из системы СКА. Это одновременно и помогало Александру (он обладатель Кубка Гагарина), и мешало (помните, как его вернули из «Спартака», где он проводил блестящий сезон?). Прошлый чемпионат Дергачев провел очень неоднозначно. Набрал 23 очка (11+12), но при этом завершил сезон с показателем полезности «минус 22», что было настоящим кошмаром. Иные матчи он проводил настолько слабо, что возмущались и менеджеры клуба, и главный тренер. Одновременно Дергачев был лучшим в меньшинстве, практически незаменимым. В Балашихе говорят, что новичок может побороться за топ-6, но это странно. Разве он вытеснит Корбэна Найта или Дениса Зернова? Нет, он скорее замена Кириллу Семенову. Александру очень не хватало стабильности — это его главная проблема. Решит эту проблему — никто не пожалеет о его приобретении.