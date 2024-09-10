Почему Кузнецов не перешел в «Трактор», зачем челябинцам канадский тренер? Отвечает генменеджер

Бенуа Гру вместо Алексея Заварухина, недовольство бронзой, новая философия и многое другое — в большом интервью с Алексеем Волковым.

Прошлой весной генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков ошарашил многих, убрав с поста главного тренера «бронзового» Алексея Заварухина и заменив его канадцем Бенуа Гру. В эксклюзивной беседе с корреспондентами «СЭ» Иваном Богуном и Михалом Зислисом он подробно объяснил мотивы принятого решения, а также ответил на множество других вопросов.

Из большого интервью босса челябинцев вы узнаете:

почему он не считает предложение возглавить «Челмет» Алексею Заварухину оскорбительным;

что Бенуа Гру привнес в тренировочный процесс «Трактора»;

как канадский тренер воспринял историю с опозданием Ильи Карпухина;

почему Волков так любит габаритных хоккеистов;

насколько сильно губернатор Челябинской области погружен в дела клуба;

считает ли он Квебек базовым рынком для челябинцев;

тяжело ли было пригласить в «Трактор» Андрея Светлакова;

почему он предпочитает не давать игрокам длинные контракты;

что стояло за решением расторгнуть контракт с Антоном Бурдасовым;

какие особенности характера и менталитета есть у канадского тренера

и многое другое.

Доволен решением сменить тренера

— Мы обратили внимание на то, как эмоционально вы празднуете голы «Трактора» на предсезонке. О чем это говорит? Непривычно видеть вас таким на публике.

— Я многое пересмотрел в своем личном отношении к информации, которая проходит через меня. Мне очень интересно слушать лекции о саморазвитии, о каких-то вещах, которые нужно из себя выкорчевывать. Я не такой закрытый человек, как может показаться. Считаю себя достаточно эмоциональным. Просто стараюсь эти эмоции контролировать.

Жизнь слишком коротка, чтобы копить в себе какой-то негатив и старые обиды. Осознал, что человек учится с первого дня рождения до конца жизни. Очень нравится сейчас нивелировать свои слабые стороны.

В это межсезонье было достаточно много негатива. Научился работать с этим. Не пропускаю то, что произошло в нашем хоккейном мире, когда мы приняли такое непопулярное решение сменить главного тренера. Внутри была уверенность, что мы все делаем правильно.

Каждый день работы в «Тракторе» доставляет мне удовольствие. Хочется заниматься своим делом максимально профессионально и ответственно. Мне нравится смотреть за тем, как сейчас идет тренировочный процесс и как ребята получают от него удовольствие. Это очень приятный момент со всех сторон.

Стараюсь излучать уверенность. Есть такая поговорка «что излучаешь, то и получаешь». Не хочу транслировать негатив — его и так в нашей жизни достаточно.

Алексей Заварухин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Своим решением заменить Заварухина вы кладете голову на гильотину в случае неудачи.

— Было много переживаний и внутренних недовольств, после того как закончился сезон. Конечно, многие ликовали, потому что мы прошли очень серьезных соперников. Но когда в полуфинале все в одночасье развалилось и мы проиграли «Локомотиву» 0:4, то сам себе задал откровенный вопрос: «А что дальше?» Либо мы сейчас наслаждаемся этим успехом, либо делаем работу над ошибками и качественно выходим на другой уровень. Это были мои мысли, которыми я поделился и с Иваном Анатольевичем Савиным, и с руководством клуба.

Когда нас принимал у себя губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер, то в частной беседе мы поговорили о будущем и я высказал неординарную точку зрения: для болельщиков достигнутый результат — позитив, но мы должны выстроить более качественный процесс с более качественным управлением и здоровой атмосферой внутри.

Если бы руководители высшего звена не понимали то, о чем я говорю, мы бы не получили зеленый свет на эти изменения. Очень благодарен всем нашим боссам, которые выслушали и поняли меня. Мне удалось донести до них свои мысли. Хотя столько было сторонних мнений, что тренер-легионер здесь не будет успешен. Плюс многие действительно были удовлетворены результатом, который мы достигли.

Конечный итог мы увидим в конце сезона. Однако на данный момент доволен этим решением и считаю, что это абсолютно правильный шаг. Уже можем пощупать плоды этих позитивных изменений. Это не шапкозакидательские настроения, а реальное ощущение, которое есть и у меня, и у тренерского штаба, и самое главное — у ребят в раздевалке.

Вижу, как последние реагируют на нововведения, принятые новым штабом, и как это переносится на игру.

— Это самое смелое решение за вашу карьеру?

— Все-таки самым смелым решением был уход из «Авангарда», когда многие не поняли, ушел я сам или нет. Тогда уходил в никуда. Работа в Омске больше не приносила удовольствие и разъедала меня изнутри. Так быть не должно. Поставил себя, свою семью и собственные нервные клетки на первый план.

— Насколько губернатор с его кучей бытовых вопросов погружен в дела клуба? Он ведь ходит практически на каждый матч «Трактора».

— Без лишнего пафоса могу сказать, что человек такого ранга имеет время и страсть ко всему, что касается хоккея. Его вовлеченность в наши повседневные дела сравнима с топ-управленцами любого хоккейного клуба.

Считаю, что Алексей Леонидович заслуженно получил приз лучшему руководителю КХЛ. Многие недооценивают его роль в итоговом результате. Но можно де-факто поинтересоваться у ребят из команды, как построена работа клуба и насколько хоккей популяризирован не только в Челябинске, но по всей области. Без серьезной вовлеченности губернатора «Трактор» такого уровня не достиг бы.

— В предыдущие годы генеральный директор Иван Савин принимал участие в селекционных вопросах и переговорном процессе. Как сейчас у вас происходит взаимодействие по хоккейным операциям?

— Он по-прежнему участвует в обсуждении всех трансферных вопросов и погружен во все детали нашей внутренней кухни. Иван Анатольевич занимает достаточно важную роль в этом живом организме и делает свою работу на отлично. Сейчас «Трактор» функционирует при нем как топ-клуб.

На данный момент он отдал мне на откуп всю спортивную часть. Он понимает, что мы сделали шаг вперед, повысили планку ожиданий, и доверился нам с Беном в селекционных вопросах. У нас нет никакого недопонимания.

Бенуа Гру. Фото ХК «Трактор»

Не было опасений, что Гру не совладает с русским менталитетом

— Понятно, что рынок тренеров был не таким большим. Но что заставляет вас сейчас думать о правильности выбора Гру?

— Бен — нетипичный канадец. Знаю очень много его соотечественников и могу сказать, что у Гру более европейский менталитет. Это помогает ему во время общения с игроками с другого континента.

Он просто интересный и солидный человек. Когда мы общались на профессиональные темы, всегда были видны его харизма и тот внутренний стержень, который мне давал уверенность в своем выборе. Глядя на него, сразу понимал — человек придет и не только будет много требовать в хоккейном плане, но и наладит коммуникацию с каждым игроком и работником в клубе.

При этом его харизма не артистична, а органична. У меня вообще не было сомнений, что он сильный и опытный тренер. Гру просто дошел до той точки, когда ему нужно было принять новый вызов. У него были достаточно неплохие предложения, и до последнего момента мы не были до конца уверены, что он решится на этот шаг.

У меня не было опасений, что он не совладает с нашим русским менталитетом. Бен достаточно космополитичен и не зациклен на себе. Немаловажно, что он умеет слушать и слышать. Даже если Гру где-то неправ или недопонимает какие-то вещи, он всегда открыт для чужого мнения. Это очень важно.

Хотя мы прекрасно знаем примеры канадских тренеров, которые приезжали сюда со своим уставом и не достигали успеха в КХЛ. Это люди, которые говорили: «Делай так, как я тебе говорю». При этом сами не делали поправок на другую ментальность и русскую действительность.

— Со стороны как раз и кажется, что он достаточно адаптивен.

— Бен как-то задал мне нетривиальный вопрос: «Если соглашусь на эту работу, какие у вас будут ожидания от меня как от тренера и как от человека?» Ответил, что знаю все его тренерские качества, которые мне помогали открывать в том числе другие люди.

Даже руководитель Hockey Canada Том Ренни отмечал — Гру задал такой высокий стандарт для должности главного тренера молодежной сборной, что после него никто не смог приблизиться к нему. И речь идет не только о самой игре, а еще и о контакте с людьми, об умении работать в стрессовой среде. Все ведь знают, насколько популярна молодежка в Канаде — это горячая сковородка, на которой усидит далеко не каждый тренер.

— Он наверняка понимал, что едет в хоккейный город, который станет такой же горячей сковородкой.

— Абсолютно верно. Бен стрессоустойчив и будет делать все, что наметил. При этом я сказал в одной из бесед, что ему нужно оставаться самим собой — не нужно никого копировать.

— Главное — не копировать Хартли.

— Ему нужно оставаться Беном Гру. Однако, разумеется, важно прислушиваться к мнению тех, кто хочет помочь. В КХЛ есть много нюансов, которые он еще не знает. Главное — оставаться открытым к новой информации.

Моя обязанность — донести, что все люди в клубе готовы ему помогать. Сразу сказал, что как генеральный менеджер хочу стать для него партнером и не стану усложнять какие-то процессы.

— Видите, что у него одинаковое отношение ко всем в команде?

— Он одинаково требователен абсолютно ко всем. Легионеры у него не находятся на особом положении. Стандарт един для всех: как для топ-игрока, так и для молодого хоккеиста, как для парня из Челябинска, так и для парня из Квебека.

Мы сразу знали, что он сможет создать нужную вертикаль управления, где все будут понимать правила игры. У нас есть логотип на груди, который ставится во главу всего. Эти принципы усиливают наши шансы быть конкурентоспособными в матчах на вылет.

— Вы постоянно находитесь при команде и видите тренировочный процесс. Какие фишки привнес в него Бен?

— Любое упражнение у Гру имеет смысл и моделирует игровую ситуацию. Если мы возьмем даже простые разминочные броски, они должны иметь нестандартный характер.

Тренировочный процесс построен на правилах и нюансах, которые нужно соблюдать. Да, еще не все могут регулярно их исполнять, потому что для них это в новинку. Но от того, что у нас будет системная команда с акцентом на множество деталей, не должно пострадать творчество в атаке. Это можно проследить уже в сыгранных матчах.

— Гру приехал помогать 30-летний Рафаэль Рише. Как команда восприняла такого молодого тренера, который никогда не играл на серьезном уровне?

— Это самый распространенный вопрос. За Рафаэля мы абсолютно спокойны. С ним очень интересно общаться. У него огромный багаж знаний. Рише не выглядит человеком, который оказался здесь по чьей-либо протекции.

— Говорят, он хоккейный гик.

— Ребята уже оценили его объем знаний и умение находить контакт с ними. Это ведь тоже важный момент, когда люди могут понять друг друга, даже разговаривая на разных языках.

Они постоянно приходят к нему на индивидуальные беседы. Да, где-то приходится прибегать к помощи переводчика. Хотя все плюс-минус понимают хоккейный сленг. Но все хоккеисты пытаются получить правильную информацию.

Речь ведь идет не просто о наборе каких-то смонтированных роликов или сворованных конспектов. Когда Рафаэль что-то объясняет, то всегда делает это максимально аргументированно. Даже опытные игроки узнают для себя что-то новое.

Показательный момент: он немного приболел в Омске и в аэропорту добрая часть команды подошла к нему, чтобы узнать о его самочувствии. Для меня этого показатель того, что человека действительно ценят за его проделанную работу даже на таком коротком промежутке.

Коммуникация всегда стоит на первом месте. Чтобы выиграть кубок, мало набрать хороших игроков. В первую очередь, нужно завоевать их доверие. А чтобы сделать это — нужно иметь реальный багаж знаний и уметь им правильно распоряжаться.

Бенуа Гру и Юрий Кузьменков с игроками «Трактора». Фото ХК «Трактор»

— Многие считают, что еще один ассистент Гру Юрий Кузьменков — это ваш человек в тренерском штабе, которого поставили чуть ли не стучать на всю команду.

— Юрий прошел конкурс на эту должность. Я его никак не лоббировал. Знаю лишь только, что он надежный человек, с которым мы проработали бок о бок в «Авангарде» два с половиной года.

Кузьменков — суперпрофессионал и порядочный человек. Тем более у него есть профильное тренерское образование. Немногие знают, что в конце своей игровой карьеры он тренировал молодежную команду в Нидерландах, где играл Даниэль Спронг — это его воспитанник.

Уже затем он стал селекционером и трудился на менеджерских позициях. Когда мы работали в Омске, даже Хартли был удивлен, насколько он разбирается в хоккее. Даже я так не разбираюсь в хоккее, как Юрий.

Повторюсь, Кузьменков прошел достаточно большой путь, чтобы Бен оценил его профессиональные качества. Разочарую многих «доброжелателей», который считают его моим человеком в раздевалке. Он тренер, к которому ребята уже прониклись уважением. Если бы Юрий был не тем, за кого себя выдает, парни его давно бы уже отторгли.

— В свое время в «Тракторе» работал скаутом и спортивным директором Евгений Цыбук, который отсматривал легионеров и общался с ними непосредственно в Северной Америке. Сейчас у вас есть человек, который помогает вам с поиском иностранцев?

— Нет, Цыбук уже давно не помогает «Трактору». Я использую свои связи. Уже давно общаюсь со всеми российскими скаутами клубов НХЛ. Я ведь сам в ЦСКА два сезона занимался просмотром иностранных хоккеистов.

Как это работает? Смотрю смены игроков через InStat. У меня есть накопительная база парней, которые мне интересны. Анализирую их не только на протяжении одного дня, но и на дистанции месяца, полугода или даже целого сезона.

Кстати, на рынке появляются очень много игроков, которых отслеживал еще в ЦСКА. Очень много кто отмечал, что большая часть моей работы состоит из просмотра большого количества хоккея. Как генеральный менеджер я должен знать, что игрок представляет собой на сегодняшний день. Если кто-то давал результат раньше, но сейчас сдал, это очень рискованная история.

Наши клубные скауты больше помогают по работе с парнями из ВХЛ и МХЛ. Работа с основной командой отнимает у меня очень много времени, и я очень доверяю этим ребятам, потому что они делают очень хорошую работу и нацелены на внутреннюю систему.

Извне могу получить информацию из разных источников. Это никакая не бравада, но есть множество компетентных людей, с которыми у меня достаточно доверительные отношения — начиная от главных тренеров и заканчивая генеральными менеджерами.

— Можно ли сказать, что Квебек становится базовым рынком? Уже ни для кого не секрет, что, играя за «Галифакс» в QMJHL, вы жили в той же «временной» семье, что и Зак Фукале.

— Мне кажется, что все в жизни неслучайно. Те этапы, которые мы проходим, даны нам для чего-то: либо для общей палитры картины, либо для испытания, либо для преодоления.

Да, связь с Галифаксом прослеживается. Очень благодарен тому отрезку времени, который провел в этом замечательном городе. Он мне до сих пор снится. Вы правильно отметили, что Зак играл в «Мусхэдс». У Бена сын тоже успешно играл в этой команде.

Галифакс — город, который объединил многих людей, оказавшихся сейчас в «Тракторе». Может быть, мы собраны в Челябинске для чего-то. Для чего именно — покажет время.

Илья Карпухин. Фото ХК «Трактор»

Опоздание Карпухина

— «Металлург» выиграл Кубок Гагарина будучи молодой и быстрой командой. Мы знаем вашу любовь к габаритным и силовым игрокам. Объясните, почему по-прежнему делаете ставку на таких хоккеистов? Обычно берут пример с чемпиона, стараясь подхватить тренд.

— У меня есть чемпионский опыт. Причем как в качестве игрока, так и в роли менеджера.

Мое внутреннее ощущение: когда идут игры на вылет и на льду начинается жара, парни с большим запасом мастерства притягивают на себя не так много внимания. В плей-офф дают результат физически крепкие ребята, которые делают много невидимой, но крайне полезной работы — выигранные ими микродуэли и микромоменты приносят кубки.

Не назвал бы себя приверженцем большой габаритной команды. Да, в Омске в постчемпионский сезон мне ставили в вину так называемый «ОМОН». Но мы ведь всегда проговаривали с тренером все необходимые корректировки состава. На тот момент просто сошлись на требованиях, которые предъявлял Хартли, и селекция велась под его задачи.

Очень легко впасть в любовь к каким-то стилям. Например, когда чемпионом стала «Тампа», мы видели в большинстве своем техничных игроков. А когда Кубок Стэнли взял «Сент-Луис» Крэйга Берубе, все видели совершенно другой хоккей — прямолинейный, с огромными шкафами на льду — «борт, борт, борт, ворота, бильярд».

Все равно в итоге нужно исходить из возможностей. У нас в лиге крайне сложно выбирать тех хоккеистов, которых ты хочешь. Однако постоянно нужно находить баланс и золотую середину — иметь разноплановых игроков, которые будут не дублировать друг друга, а дополнять.

Моя философия такова: если есть возможность собрать команду покрупнее, то я делаю это. В противном случае нужно искать другую игровую модель.

— Кадейкин производит впечатление одного из самых нетипичных хоккеистов. Мало кто в лиге обладает такой поставленной речью и интеллектом за пределами льда. Учитываете подобные факторы при селекции?

— Я достаточно давно знаю Сашу. Помню, как меня уже в конце игровой карьеры обменяли в «Атлант» и посадили рядом с ним в раздевалке. Мне было 34 года, ему — около 20 лет. Уже тогда мы достаточно неплохо общались. Был удивлен его уверенностью. Причем она не граничила с самоуверенностью. Сразу увидел, что передо мной очень интеллектуально развитый человек.

Мы сильно хотели подписать его еще летом 2023-го. Общались с ним около 40 минут, и мне было крайне приятно слышать грамотные и рациональные вещи, которые он транслировал.

Саша действительно очень выбивается из стереотипного представления о хоккеистах. У него очень подвешен язык. Еще один столь интеллектуально развитый человек нам точно пойдет на пользу.

— Максим Гафуров обращал внимание на то, что парни, прошедшие через студенческую NCAA, на выходе из университета превращаются в очень грамотных людей.

— Понятно, что люди туда поступают в первую очередь из-за хоккея, а уже во вторую из-за учебы. Но даже если образование идет фоном, они все равно получают какие-то знания и имеют шанс увидеть мир под разными углами через изучаемые предметы.

— История с опозданием Ильи Карпухина получилась очень яркой. И показалось, что Гру сначала не совсем правильно уловил общую реакцию на нее. Сейчас же кажется, что Бен все-таки понял — все смеялись не над его решением, а в целом над ситуацией и тем, как ее обыграла команда в раздевалке.

— Гру хотел, чтобы такого рода информация оставалась внутри команды. Чтобы такие моменты не были объектом насмешки игроков. Это ведь правила, которые он сразу обозначил на первом собрании.

Но Бен в ситуации уже разобрался. Изначально он не понимал ее до конца и действительно подумал, что над его решением посмеялись. Плюс ему казалось, что все подумали, будто Карпухина наказали и сделали ему черную метку. Однако, повторюсь, Бен — достаточно адекватный человек. Он перевернул эту страницу.

Гру повлиял на подписание Кэмпфера и Сикьюры

— Подписание Гру помогло в переговорах с легионерами? При всем уважении к Челябинску, это не то место, куда стремятся люди.

— На момент его назначения у нас уже имели действующие контракт Робинсон и Фукале.

Бадди очень понравился Челябинск. Он не только классный хоккеист, который дает команде силовые нотки, но и отличный человек. Можно смеяться над этим, но его прозвище Buddy реально подходит ему, потому что он настолько дружелюбно относится ко всему и так здорово объединяет вокруг себя людей.

При этом когда он выходит на лед, то без проблем может сделать кому-то больно. Несмотря на некоторые комментарии о том, что какие-то аспекты его игры ограничены, у меня вообще не было сомнений, что такой хоккеист нужен команде.

Да, тот же Дилан Сикьюра колебался, несмотря на разговоры со мной и с Беном. Мы поставили ему некий дедлайн, до которого нужно было принять решение. К счастью, оно оказалось в нашу пользу. И большую роль в этом сыграл именно Бен. Его сын играл вместе с Диланом в «Сан-Диего». Так что Бен знал не только его игровые, но и человеческие качества.

Разумеется, фигура главного тренера повлияла и на подписание Кэмпфера. Стив — мужик, который в таком зрелом возрасте не дает себе спуска на тренировках и в каждом игровом отрезке показывает, как он отдается команде. Он оценил тренерские мысли Бена. Я в свою очередь ему объяснил, в какой роли мы видим его. На него претендовали еще две команды, и предложенные ими условия были даже чуть лучше. Однако фактор Бена сыграл свою весомую роль.

— Вас удивляет такой перекос у Сикьюры в сторону голов на этой предсезонке? Он сам сказал нам, что привык быть плеймейкером, а не снайпером.

— Нет, не удивляет. Есть очень хорошая видеонарезка его голов, которую клуб выкладывал после подписания. Да, может быть, он где-то удивлен, что шайба у него так часто заходит в ворота в такое раннее время.

У него еще идет адаптационный период, потому что Сикьюра никогда еще не играл в России. Здорово, что он проходит достаточно легко и быстро. Все равно было видно, что в некоторых сочетаниях он чувствует себя некомфортно. Но то, что Дилан умеет забивать голы, мы прекрасно знали.

— Готовы к тому, что на старте ему будет тяжко? В Швеции у него было всего 4 передачи и ни одного гола в первых 17 матчах.

— Обсуждали эту тему с ним. Когда берешь иностранца, всегда нужно время, чтобы человек почувствовал себя комфортно как на льду и в раздевалке, так и за их пределами. Каким бы мастером он ни был, ему нужно почувствовать себя своим в новой среде. Было множество примеров, когда в КХЛ приезжали статусные легионеры, которые банально не смогли приспособиться к жизни в России.

— Буше тоже не сразу заиграл у вас в «Авангарде».

— Буше — яркий тому пример. У него в дебютном сезоне было не очень много времени, чтобы потренироваться с командой летом из-за ковида. Рид приезжал с четкой уверенностью, что в первый же сезон забьет 50 голов в КХЛ. Но дела на старте пошли не очень. В какой-то момент он реально закусил удила и начал выжимать всего себя на тренировках, работать дополнительно.

Тогда у нас уже были мысли о его возможном обмене. Прошло достаточно времени, и нужно было показывать какой-то результат. В итоге он забил в одном из гостевых матчей с «Сибирью», и все перевернулось.

Андрей Светлаков. Фото ХК «Трактор»

Светлаков играет по учебнику

— Что вас так привлекло в Светлакове, что вы дали ему достаточно крупный трехлетний контракт? Гру уже сейчас через прессу особо выделяет его профессионализм.

— Здесь нужно вернуться к тому, о чем мы говорили в начале нашей беседы. Что такого Бен привнес в наш тренировочный процесс? Те самые маленькие детали и нюансы, с которыми знакомы не все игроки. Но Андрей настолько успешно прошел огонь, воду и медные трубы, что все эти мелочи для него не новость.

Светлаков по хоккейному очень образованный человек. Он не показывает на льду какие-то суперэффектные действия. Но если разбирать в целом его игру, то, как сказал один тренер, Андрей действует по учебнику. Многим болельщикам и даже специалистам этого не видно. Мало кто обращает внимание на разворот коньков, на положение клюшки, на выбор позиции. На своем примере он демонстрирует все эти вещи.

— Если выносить за скобки Ткачева, у вас достаточно тяжелая линейка центров.

— Не хочу никоим образом принизить наших игроков, но картина на рынке далеко не идеальная.

Может быть, я заблуждаюсь, но любой менеджер хотел бы иметь в своих рядах и Кадейкина, и Ткачева, и Светлакова. Будем нивелировать их слабые стороны партнерами. Бен знает, как это сделать. Идеальных хоккеистов нет.

Уверены, что сделки с этими ребятами пойдут на пользу и клубу, и им самим. Тот же Кадейкин — опытный игрок, который прекрасно понимает куда и зачем пришел. Андрей Светлаков вообще кардинально решил изменить свой хоккейный вектор — человек захотел новый вызов в карьере.

— Сложно ли было уговорить Светлакова? Все-таки он всю жизнь прожил в Москве. Тем более у него было предложение из Казани.

— Очень сложно. Андрей всю карьеру провел в одной команде. Плюс он тоже достаточно интеллектуально развит. Ему нельзя было просто навесить лапшу на уши и сказать: «Давай к нам!»

Те обещания, которые были озвучены по поводу команды, города и цели, показались ему интересны — это было видно по глазам. Я не стал его как-то обманывать. Можно много и красиво говорить, но самое главное — это завоевать доверие. Кажется, мне это удалось.

И я ценю это доверие. Ведь Светлакову пришлось кардинально сменить место жительства и подписать контракт на три года. Дай Бог, его обойдут стороной травмы, и он еще не раз сможет выиграть кубок.

— Многих удивило, что он так и не решился попробовать себя в НХЛ.

— Думаю, он не испытывает никаких иллюзий на этот счет. Андрей прекрасно понимает свое значение в пищевой цепочке. Здесь он игрок топ-уровня, который выбрал свою дорогу. Сейчас Светлаков — успешный сложившийся хоккеист, который ищет новую мотивацию.

— Есть люди, которым эти нюансы даются тяжело или которые смотрят на них с предубеждением?

— Могу с уверенностью сказать, что не было ни одного игрока, который посмотрел косо на новые требования тренерского штаба. Да, было недопонимание, потому что на команду свалилось очень много новой информации. Разумеется, нужно время, чтобы это все переварить.

Есть ребята, которые не совсем быстро схватывают эти моменты. Но чтобы кто-то куксился — нет. Всем интересно, так как раньше им эти нюансы не разжевывали. Тем более это делается для того, чтобы парни стали лучше.

С первого дня, как Бен приехал на арену, в нем чувствовалась солидность. У него не было никаких панических взглядов. В раздевалке «Трактора» сейчас даже написано на стене слово «flexibility» — это значит, что все в команде должны быть гибкими и адаптивными.

Алексей Заварухин с игроками «Трактора». Фото Global Look Press

Не считаю, что мы поступили некрасиво с Заварухиным

— Можно ли было как-то обставить историю с уходом Заварухина в более выгодном свете?

— Не совсем понимаю, что мы должны были сделать. Повторюсь, мы задали сами себе вопрос: «Что нам нужно сделать, чтобы поднять стандарты для достижения своей заветной мечты?» Когда поняли, что нам нужно усиление тренерского штаба и начали держать в голове вариант с Беном, то никто не собирался отправлять Алексея в свободное плавание.

У Заварухина было хорошее предложение возглавить «Челмет». В нашем понимании он мог бы находиться рядом с тренировочным процессом основной команды, посмотреть и почерпнуть что-то новое. Тогда в свой второй заход Алексей мог бы прийти и дать команде что-то больше, нежели просто отпустить вожжи и быть на позитиве.

Это дискуссионный вопрос. Не считаю, что мы поступили некрасиво. Да, мы не предложили ему должность в основной команде. Однако готовы были дать ему место для развития в ВХЛ.

— А если говорить про Бурдасова?

— По нему была неопределенность относительно того, как он будет играть в новом сезоне. Мы долго думали над тем, будет ли он полезен и не станет ли проблемным хоккеистом по соотношению «цена — качество».

Никаких претензий к Антону как к человеку у нас нет — все зависело исключительно от игровых причин. Если мы подстраиваемся под требования нового тренера, моя задача — дать ему качественные карты в руки, которые он сможет полноценно использовать для достижения результата.

— Его агент не согласился с вами. От него шли достаточно резкие комментарии.

— Я не могу позволить себе такие комментарии. Некоторые из них граничили с хамством. Нахожусь в уязвимом положении, так как работаю не в частной лавочке и не могу ответить. «Трактор» — это топ-клуб, где каждое слово может нести как отрицательный, так и положительный эффект.

— У вас нет ощущения, что история с переходом Кузнецова в СКА — это отчасти следствие обиды Бабаева на «Трактор»?

— Не думаю, что здесь агент играл большую роль. Ключевое значение имели приоритеты Евгения. Он же сам объяснил, что ему было бы некомфортно в Челябинске и что здесь его бы все отвлекало от хоккея. Его же знает чуть ли не каждый человек в городе.

— Все равно ведь через год приедет.

— Давайте дождемся окончания сезона. Прошлое не вернуть. Мы живем и наслаждаемся сегодняшним днем.

— Мы смотрим на контракты в СКА, которые заключаются не по рынку, и негодуем. Как на них смотрят менеджеры?

— У нас есть контролирующий орган в лице руководства КХЛ. Зачем нам думать, по каким правилам они играют? Мы сфокусированы на своей деятельности. Зачем нам думать о других клубах и осуждать коллег? Лично я не собираюсь этого делать. Если Алексей Алексеевич Морозов высказался на этот счет, то от меня комментариев быть не может.

У нас стало так много негатива и сарказма, что хочется себя ограждать от этого. Мне все равно, что происходит в СКА. Они такой же соперник, как и все остальные. Встреча с ним — очень интересный тест для нас. Тем более мы встречаемся с армейцами в начале чемпионата (12 сентября. — Прим. «СЭ»).

— У многих игроков «Трактора» заканчиваются контракты следующей весной. Мы прекрасно помним, что ваше соглашение с клубом тоже истекает. Но ведете ли вы уже сейчас переговоры с некоторыми хоккеистами?

— Со многими уже разговариваем. Но, хоть убейте меня, в моем понимании последний год контракта — это максимальная мотивация показать наилучший результат. Да, у этого момента есть и обратная сторона. Однако моя философия, за исключением небольших корректировок, не изменилась.

— Но тот же Светлаков искал стабильность. В другом клубе ему предлагали не трехлетний, а двухлетний контракт.

— Да, он искал стабильность и хотел обеспечить себя в финансовом плане. Но это человек, который все еще голоден до игры и достижения высоких результатов.

Возможно, моя философия и ошибочна. Но я все равно верю, что когда человек максимально собран для обеспечения своего будущего, от него стоит ждать куда более высокого КПД по сравнению с тем, кто может поберечь себя в некоторых ситуациях. Такие случаи были.

Практика показывает, что мало кто отрабатывает пятилетние контракты. Но у каждого клуба своя стратегия.

— Но Шабанова вы бы подписали на пять лет?

— Подписал, если бы Максим сам хотел этого. У него есть свои мысли на этот счет. В прошлом году мы хорошо провели переговоры и оставили его еще на один сезон в Челябинске. Посмотрим, как он проявит себя в этом году. Мы желаем ему самого лучшего.

— По нему уже звонят люди из НХЛ?

— Да, скауты уже звонят. Интересуются, какой он человек. Плюс они сами общаются с ним и делают свои выводы.

Бенуа Гру в раздевалке «Трактора». Фото ХК «Трактор»

Раньше Гру был деспотом

— Вы пригласили на должность тренера вратарей словенца Петера Шкрабела. Есть понимание, почему словенские специалисты в этой области сейчас в цене, но нет ни одного сильного словенского вратаря?

— Не знаю. Да, тот же Клемен Мохорич классно отработал прошлый сезон в «Металлурге».

Вариант с Петером появился летом 2023-го достаточно неожиданно. Честно, я не знал о нем раньше. Однако многие компетентные люди дали мне очень положительные отзывы и исчерпывающую информацию о нем.

Уже сейчас не словом, а делом Шкрабел показывает свою работу. Вижу, как он занимается с вратарями и находит с ними общий язык, как ребята пропускают через себя полученную от него информацию.

Это очень молодой, но перспективный специалист. Знаю, что на него уже положили глаз некоторые североамериканские клубы. Петер ведь каждое лето тренирует энхаэловских вратарей. Например, тот же Энтони Столарца, который выиграл Кубок Стэнли с «Флоридой», занимается с ним каждое лето.

— Вы как-то упоминали, что Гру — тренер старой школы.

— С точки зрения дисциплины. Если видит, как кто-то работает не по правилам, то не станет закрывать глаза на это вне зависимости от того, кто стоит перед ним.

Гру здорово поработал в фарм-клубе «Тампы» и был близок к тому, чтобы встать во время ковида на лавку первой команды. К сожалению, ему помешал это сделать положительный тест на коронавирус. Бен очень много общался с Купером, получая много данных.

Хотя раньше он был деспотом. Знаю, что его папа был самым олдскульным и жестким тренером в истории юниорских лиг Канады. Как ему сказал один из бывших руководителей: «Если будешь хотя бы наполовину таким же жестким, как твой отец, то состоишься как тренер».

— Обсуждали с Беном вариант, при котором в КХЛ приедет его сын?

— Нет. Не думаю, что он настолько хорош, чтобы нас усилить. Плюс Бо не был на рынке этой весной.

Прекрасно знаю, какого плана это игрок. Может быть, со временем вернемся к его кандидатуре. Однако, думаю, Бену будет некомфортно, если сын приедет к нему в Челябинск.