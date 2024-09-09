Второе поражение в трех матчах.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Фрэз — 1 (бол., Бут, Радулов), 41:39 — 1:0. Березкин — 1 (бол., Гернат, Сергеев), 58:11 — 2:0.

Вратари: Исаев — Плешков (58:32).

Штраф: 10 — 11.

Броски: 30 (7+13+10) — 25 (7+7+11).

Судьи: Гашилов, Юдаков.

9 сентября. Ярославль. «Арена-2000».

Евгений Кузнецов пока не приносит СКА побед, но 32-летний нападающий, летом подписавший четырехлетний контракт с командой Романа Ротенберга, все равно притягивает к себе максимальное внимание и заставляет говорить о себе.

Кузнецов уже успел отметиться дебютным голом за армейцев, а теперь — первой массовой потасовкой в составе нового клуба. В конце второго периода матча против «Локомотива» Евгений заступился за голкипера Артемия Плешкова — на того «напал» форвард хозяев Степан Никулин, в единоборстве с которым во вратаря въехал еще один звездный новичок СКА Никита Зайцев.

Кузнецов моментально отреагировал, завязав драку с Никулиным. Следом началась массовая потасовка — ее быстро разняли, никто не пострадал, но Зайцев и Кузнецов как зачинщики получили двухминутные штрафы. У ярославцев удалили только одного хоккеиста — Георгия Иванова.

Находясь на скамейке штрафников, Кузнецов был очень недоволен.

«Локомотив» сумел реализовать большинство — на второй минуте третьего периода отличился Байрон Фрэйз. Отыграться СКА так и не сумел, несмотря на почти две минуты в формате «пять на три». А в концовке матча Зайцев второй раз подряд подвел команду.

За четыре минуты до окончания основного времени защитник жестко налетел на Георгия Иванова, впечатав того в борт. Судьи агрессивный прием не оценили и отправили Зайцева в штрафной бокс на пять минут — то есть времени у СКА поиграть в равных составах уже не оставалось. Иванов поднялся на ноги с трудом.

Оказавшись в большинстве, «Локомотив» совсем разошелся — сначала отличился Даниил Бут, но гол быстро отменили из-за помехи вратарю. А через несколько секунд хозяева забили легально — постарался Максим Березкин. За оставшиеся минуты армейцы не смогли исправить положение.

Для «Локомотива» победа стала третьей подряд на старте сезона, а вот у СКА проблемы — второе поражение в трех матчах.