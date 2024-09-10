КХЛ не нужны новые зарубежные клубы. Азербайджан, Сербия и Монголия не сделают лигу сильнее
Новый виток обсуждений о расширении КХЛ запустил министр спорта России Михаил Дегтярев. Своему коллеге из Азербайджана Фариду Гаибову на недавней встрече чиновник предложил присоединиться к КХЛ. В последние месяцы мысли о географическом расширении лиги звучали довольно часто. Некоторые из них подавались как инсайды, некоторые, как сейчас с Азербайджаном, рождались с подачи госслужащих.
Важно понимать, что все размышления о расширении КХЛ не имеют конкретных договоренностей и готовых решений. То, что Дегтярев предложил Гаибову войти в состав сильнейшей лиги Европы, — не более чем жест доброй воли. Уровень хоккея в Азербайджане не соответствует даже ВХЛ. Местная сборная не представлена в мировом рейтинге ИИХФ, хотя считается членом международной федерации с 1992 года. Ни о каких достижениях и инфраструктуре для вступления в КХЛ речи и быть не может.
На фоне Азербайджана информация о возможном вступлении в лигу команды из Сербии, которой поделился коллега Артур Хайруллин, не кажется такой сумасбродной. Хоккей в стране развит лучше, но главные клубы не дотягивают до уровня КХЛ. Местная сборная выступает в четвертом по силе дивизионе планеты. А сильнейшие команды участвуют в лиге IHL вместе с клубами из Хорватии и Словакии. В международном рейтинге сербы гордо удерживают 31-е место — между Испанией и Хорватией.
Президент КХЛ Алексей Морозов отмечал в большом интервью «СЭ», что лига вела диалог с представителями клуба «Црвена Звезда». Однако на основании этого нельзя говорить о том, что команда близка к вступлению в лигу. КХЛ строго относится к новым клубам. Достаточно вспомнить, как «Лада» долгое время улаживала все технические детали Ледового дворца, чтобы получить одобрения от лиги. Любой новый участник КХЛ — это планомерная работа и строгий контроль соблюдения всех требований регламентов чемпионата.
Сербия, Индия, Монголия, где летом 2023 года с подачи экс-министра спорта РФ Олега Матыцина обсуждалась идея проведения вынесенного матча, и Азербайджан не имеют спортивных и материально-технических оснований для вступления в КХЛ. Лига получит новую обузу, которой в последние годы стал подмосковно-китайский «Куньлунь». Команда с ковидных времен базируется в Мытищах. Новые клубы из нехоккейных стран рискуют стать плохой пародией на «Куньлунь». Не сомневаемся, что новые команды — при достаточном финансировании — подпишут сильных хоккеистов. Но о географическом продвижении и открытии новой точки на карте КХЛ можно будет говорить только условно.
Самой лиге незачем задумываться о расширении. Все то, к чему организация шла последние годы, ужесточая регламент, привело к росту конкуренции в чемпионате. Большие бюджеты и финансовые возможности по-прежнему гарантируют многое, но уже не все, как это было пять — семь лет назад. Повышение пола зарплат, сокращение заявки, включение бонусов в потолок — эти и другие шаги КХЛ сделали чемпионат зрелищнее и конкурентнее.
Одобрить новый клуб из нехоккейной страны сейчас будет по меньшей мере странно или даже абсурдно. Лиге не нужен новый аутсайдер, который в лучшем случае поборется за плей-офф. Вместо этого надо продолжать строить конкурентный чемпионат и ждать потепления геополитических отношений с европейскими странами.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|3
|3
|0
|6
|2
|Автомобилист
|3
|2
|1
|4
|3
|Нефтехимик
|3
|2
|1
|4
|4
|Сал. Юлаев
|2
|2
|0
|4
|5
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|6
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|7
|Амур
|3
|1
|2
|2
|8
|Металлург Мг
|3
|1
|2
|2
|9
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|10
|Барыс
|3
|0
|3
|1
|11
|Сибирь
|2
|0
|2
|0
|12
|Лада
|2
|0
|2
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|3
|3
|0
|6
|2
|Спартак
|3
|2
|1
|5
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Витязь
|3
|2
|1
|4
|5
|Куньлунь РС
|3
|2
|1
|4
|6
|СКА
|3
|1
|2
|3
|7
|Торпедо
|3
|1
|2
|3
|8
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|9
|Динамо Мн
|2
|1
|1
|2
|10
|Динамо М
|2
|1
|1
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
|10.09
|18:00
|
Лада – Динамо М
|- : -
|10.09
|19:30
|
ЦСКА – Сибирь
|- : -