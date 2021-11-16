Защитник СКА Лехтонен выбыл из строя на длительный срок

Защитник СКА Микко Лехтонен выбыл из строя на длительный срок из-за травмы, полученной в матче за сборную Финляндии на Кубке Карьяла, сообщает РИА Новости Спорт.

Напомним, что Лехтонен 18 октября подписал контракт с петербургскими армейцами до окончания сезона-2024/25. Финн сыграл за СКА шесть матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+5».