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Защитник СКА Лехтонен выбыл из строя на длительный срок

19:25
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Защитник СКА Микко Лехтонен выбыл из строя на длительный срок из-за травмы, полученной в матче за сборную Финляндии на Кубке Карьяла, сообщает РИА Новости Спорт.

Напомним, что Лехтонен 18 октября подписал контракт с петербургскими армейцами до окончания сезона-2024/25. Финн сыграл за СКА шесть матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+5».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/

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Иван Шитик все материалы автора
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