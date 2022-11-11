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11 ноября, 21:48

Защитник «Барыса» Мищенко — о поражении от «Магнитки»: «Была обоюдоострая и интересная для болельщиков игра»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник «Барыса» Иван Мищенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил причины поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Почему не получилось забить больше двух голов? Моменты-то создавали, пару раз попали в штангу.

— Правильно, попадали в штанги, соперник хорошо играл, вратарь «Металлурга» — молодец. Сегодня была обоюдоострая и интересная для болельщиков игра.

— Главный тренер Андрей Скабелка назвал сегодняшний матч одним из лучших в сезоне. Согласны?

— Да. Мы играли одним коллективом. Где-то были ошибки, но мы помогали друг другу и исправляли их.

— Андрей Скабелка — сторонник системной игры. За два месяца со старта регулярки закрепили требования тренера?

— У нас были матчи, когда мы не выполняли установку тренера. Но когда все выполняем, тогда идут победы. Каждому надо играть ответственнее — тогда у нас все получится.

— Вы первый сезон играете в «Барысе». Освоились в новом клубе?

— Я знал много ребят из команды. Меня хорошо приняли, со всеми общаемся. Мне все нравится.

Иван Мищенко
ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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