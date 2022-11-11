Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

11 ноября, 21:42

Хмелевский: «Я доволен, как мы играли в третьем периоде»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский подвел итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:4 Б).

— Мы хорошо сегодня играли. Пропустили второй гол в конце периода, вышли и забросили две шайбы — это очень хорошо. Взяли одно очко, это тоже нормально.

— «Салават» обычно удачно играет в первом периоде. Почему не удалось сегодня?

— Нельзя всегда первым забивать. Нужно знать, как играть, когда ты проигрываешь. Думаю, старт игры у нас был нормальным, первые десять минут доминировали.

— «Авангард» был сегодня сильнее, чем в прошлом очном матче?

— В прошлом месяце у них не играли несколько игроков. Думаю, в этом разница.

— О чем говорили перед третьим периодом? За счет чего удалось перевернуть игру?

— У нас был хороший момент показать, что у нас есть раздевалка, и как мы можем играть. Я доволен, как мы играли в третьем периоде. Мы заработали одно очко — это хорошо.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/sasha-khmelevskiy-ya-dovolen-kak-my-igrali-v-tretem-periode/
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
1
0
Читайте также
«Плагиатом заниматься стыдно». За что украинка Баюл обозлилась на Тутберидзе и Загитову
Грузинский фигурист Квителашвили ушел от Тутберидзе. В чем причина?
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Егор Яковлев: «Гол в меньшинстве переломил ход встречи»

Защитник «Барыса» Мищенко — о поражении от «Магнитки»: «Была обоюдоострая и интересная для болельщиков игра»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 30 25 5 52
2 Локомотив 29 18 11 40
3 ЦСКА 27 17 10 39
4 Торпедо 29 18 11 37
5 Динамо М 29 16 13 36
6 Динамо Мн 29 14 15 32
7 Витязь 29 13 16 32
8 Спартак 30 12 18 29
9 Северсталь 29 11 18 29
10 Куньлунь 31 11 20 25
11 Сочи 27 4 23 13
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 29 19 10 40
2 Сал. Юлаев 28 17 11 40
3 Металлург 29 18 11 39
4 Адмирал 30 17 13 38
5 Сибирь 31 17 14 37
6 Авангард 29 15 14 33
7 Ак Барс 28 12 16 29
8 Трактор 30 12 18 27
9 Барыс 29 12 17 26
10 Амур 27 10 17 24
11 Нефтехимик 29 11 18 23
Результаты / календарь
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
13.11 14:30
Сал. Юлаев – Барыс
 - : -
13.11 17:00
Ак Барс – Авангард
 - : -
13.11 17:00
ЦСКА – Динамо Мн
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости