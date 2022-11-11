Хмелевский: «Я доволен, как мы играли в третьем периоде»

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский подвел итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:4 Б).

— Мы хорошо сегодня играли. Пропустили второй гол в конце периода, вышли и забросили две шайбы — это очень хорошо. Взяли одно очко, это тоже нормально.

— «Салават» обычно удачно играет в первом периоде. Почему не удалось сегодня?

— Нельзя всегда первым забивать. Нужно знать, как играть, когда ты проигрываешь. Думаю, старт игры у нас был нормальным, первые десять минут доминировали.

— «Авангард» был сегодня сильнее, чем в прошлом очном матче?

— В прошлом месяце у них не играли несколько игроков. Думаю, в этом разница.

— О чем говорили перед третьим периодом? За счет чего удалось перевернуть игру?

— У нас был хороший момент показать, что у нас есть раздевалка, и как мы можем играть. Я доволен, как мы играли в третьем периоде. Мы заработали одно очко — это хорошо.