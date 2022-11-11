Хмелевский: «Я доволен, как мы играли в третьем периоде»
Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский подвел итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:4 Б).
— Мы хорошо сегодня играли. Пропустили второй гол в конце периода, вышли и забросили две шайбы — это очень хорошо. Взяли одно очко, это тоже нормально.
— «Салават» обычно удачно играет в первом периоде. Почему не удалось сегодня?
— Нельзя всегда первым забивать. Нужно знать, как играть, когда ты проигрываешь. Думаю, старт игры у нас был нормальным, первые десять минут доминировали.
— «Авангард» был сегодня сильнее, чем в прошлом очном матче?
— В прошлом месяце у них не играли несколько игроков. Думаю, в этом разница.
— О чем говорили перед третьим периодом? За счет чего удалось перевернуть игру?
— У нас был хороший момент показать, что у нас есть раздевалка, и как мы можем играть. Я доволен, как мы играли в третьем периоде. Мы заработали одно очко — это хорошо.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|30
|25
|5
|52
|2
|Локомотив
|29
|18
|11
|40
|3
|ЦСКА
|27
|17
|10
|39
|4
|Торпедо
|29
|18
|11
|37
|5
|Динамо М
|29
|16
|13
|36
|6
|Динамо Мн
|29
|14
|15
|32
|7
|Витязь
|29
|13
|16
|32
|8
|Спартак
|30
|12
|18
|29
|9
|Северсталь
|29
|11
|18
|29
|10
|Куньлунь
|31
|11
|20
|25
|11
|Сочи
|27
|4
|23
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|29
|19
|10
|40
|2
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|40
|3
|Металлург
|29
|18
|11
|39
|4
|Адмирал
|30
|17
|13
|38
|5
|Сибирь
|31
|17
|14
|37
|6
|Авангард
|29
|15
|14
|33
|7
|Ак Барс
|28
|12
|16
|29
|8
|Трактор
|30
|12
|18
|27
|9
|Барыс
|29
|12
|17
|26
|10
|Амур
|27
|10
|17
|24
|11
|Нефтехимик
|29
|11
|18
|23
|13.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
|13.11
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|13.11
|17:00
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -