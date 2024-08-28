Вратарь СКА Серебряков: «Мы понимаем, какая банда у нас собралась»
Вратарь СКА Никита Серебряков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности команды бороться за Кубок Гагарина в сезоне-2024/25.
«В этом сезоне СКА настроен на победу в Кубке Гагарина? Конечно, мы сами понимаем, для чего мы здесь, чего мы хотим. Мы понимаем, какая банда у нас собралась. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Конечно, мы понимаем, что у нас собрана отличная команда. Главное — играть в свой хоккей, и все будет хорошо», — сказал Серебряков «СЭ».
СКА начнет новый сезон регулярного чемпионата КХЛ гостевым матчем против магнитогорского «Металлурга» 5 сентября.
В прошлом сезоне армейцы дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступили екатеринбургскому «Автомобилисту».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
|3.09
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -
Новости