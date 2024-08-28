Голышев: «Удивлен, что Кузнецов не остался в НХЛ»
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев в интервью «СЭ» назвал переход, который удивил его в межсезонье-2024.
— Какие переходы за лето в КХЛ вас удивили?
— Кузнецов в СКА.
— Из-за того, что вернулся уже сейчас из НХЛ?
— Конечно. Он — большой мастер, удивлен, что он не остался в НХЛ, но это его решение. Сейчас еще большой список суперигроков без контрактов.
— Почему это произошло?
— Вообще не понимаю этого.
— Из этого списка можно набрать людей на две команды.
— Ну да. Но объяснения, почему так произошло, у меня нет.
— Может ли быть объяснением то, что Кубок Гагарина выиграл молодой «Металлург», в «Северстали» и «Торпедо» активно вводят молодежь и задают тренды?
— Сомневаюсь. Скорее всего, это из-за потолка зарплат. Он все поджимает и поджимает. Сейчас в платежку входят бонусы и премии. У клубов просто не хватает денег на игроков.
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Металлург Мг – Локомотив
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