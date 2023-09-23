Вратарь «Автомобилиста» Аликин признан лучшим хоккеистом игрового дня КХЛ

Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин признан лучшим игроком дня регулярного чемпионата КХЛ.

22 сентября в матче с «Салаватом Юлаевым» (1:0) 28-летний россиянин отразил все 29 бросков и впервые в сезоне сыграл на ноль.

В текущем сезоне Аликин провел 7 матчей в КХЛ, в которых пропустил 13 шайб при 92,8 процента отраженных бросков.