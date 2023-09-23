«Сибирь» обменяла Сетдикова в «Нефтехимик»

Форвард «Сибири» Никита Сетдиков перешел в «Нефтехимик», сообщается на официальном сайте клуба.

Взамен на 28-летнего россиянина новосибирцы получили форварда Михаила Назарова.

В текущем сезоне Сетдиков провел 5 матчей и набрал 3 (0+3) очка. Всего в КХЛ форвард сыграл 189 игр, отметившись 57 (21+36) баллами.