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Сегодня, 08:45

«Адмирал» — «Динамо»: прямая трансляция матча КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Динамо» пройдет 23 сентября в 10:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ХК &amp;quot;Динамо&amp;quot;.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Адмирал» и «Динамо» в субботу, 23 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра пройдет на «Фетисов Арене» во Владивостоке, начало — 10:00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча «Адмирал» — «Динамо» можно с помощью КХЛ ТВ, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko Sport.

Формальные события игры «Адмирал» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Динамо» находится на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 14 очков. Победная серия команды из Москвы достигла уже шести матчей. «Адмирал» набрал 6 очков и занимает 11 строчку в Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

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ХК Динамо (Москва)
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«Амур» — СКА: прямая трансляция матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 9 7 2 14
2 Торпедо 8 6 2 13
3 Сочи 9 6 3 12
4 Локомотив 8 6 2 12
5 Спартак 9 5 4 11
6 Куньлунь РС 10 5 5 10
7 Северсталь 7 3 4 7
8 Динамо Мн 8 3 5 7
9 ЦСКА 9 3 6 7
10 СКА 8 3 5 6
11 Витязь 10 1 9 3
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 9 7 2 15
2 Ак Барс 8 6 2 12
3 Автомобилист 10 5 5 12
4 Лада 9 5 4 11
5 Сал. Юлаев 8 5 3 10
6 Авангард 7 5 2 10
7 Трактор 9 4 5 9
8 Сибирь 8 4 4 9
9 Амур 8 3 5 8
10 Барыс 8 2 6 7
11 Адмирал 7 2 5 6
12 Нефтехимик 8 1 7 3
Результаты / календарь
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
23.09 10:00
Амур – СКА
 - : -
23.09 10:00
Адмирал – Динамо М
 - : -
23.09 13:30
Спартак – Трактор
 - : -
23.09 13:30
Сибирь – Барыс
 - : -
23.09 16:00
Лада – Куньлунь РС
 - : -
23.09 17:00
Северсталь – Металлург Мг
 - : -
23.09 17:00
Нефтехимик – Авангард
 - : -
23.09 17:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
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