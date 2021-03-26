Валерий Брагин: «После поражения от «Динамо» в первом матче СКА сделал правильные выводы»

Главный тренер СКА Валерий Брагин после победы над московским «Динамо» (4:0) в пятом матче рассказал, за счет чего его команде удалось перевернуть ход серии

— Понятно было, что «Динамо» некуда отступать. Оно начало встречу очень активно. Гол Тимкина в раздевалку добавил нам эмоций и подпортил настроение динамовцам. Второй и третий периоды мы сыграли неплохо, доведя матч до победы. Очень рады успеху в серии, поскольку очень неудачно действовали против «Динамо» в регулярном чемпионате. Ребята молодцы. Прошли серьезной соперника. Хочу ответить и наших болельщиков, поддерживавших нас и дома, и в Москве. Аура, которая была во дворце на протяжении всех матчей, очень положительно отразилась на команде в плане психологии.

— За счет чего СКА, игравший с шероховатостями и в первом раунде, и в стартовом матче с московским «Динамо», смог сильно прибавить в течение серии?

— Только по ходу первой серии ребята стали понимать, что такое плей-оффные игры. Они отличаются от гладкого чемпионата. После поражения в первом матче мы сделали правильные выводы, определились с составом и пошли с ним дальше. Сыграли хорошо, грамотно.

— Что придумали в плане тактики против «Динамо»?

— Начиная со второй игры, мы добавили в агрессии и самоотдачи. В плане тактики тоже перестроились. Благодарен ребятам — они сделали то, что мы просили.

— Вы готовили особенный план по противодействию тройке Шипачева?

— С техничными игроками надо действовать очень плотно и агрессивно. Мы с этой задачей справились.

— Четыре гола в большинстве в двух последних матчах нельзя увязать только с самоотдачей.

— Игру в большинстве определяет уровень мастерства и технической оснащенности. Мы тщательно работали над этим компонентом и разбирали его после каждого матча. Это дало результат.

— Откуда у СКА взялось умение терпеть и эффективно действовать вторым номером, строя забор на своей синей линии?

— Игра складывается из разных ситуаций. При счете 3:0 попросили ребят сыграть правильнее. Они довели матч до победы.

— Вам было проще, когда «Динамо» играло первым номером?

— Оно действовало по-разному — и активно, и перед своей зоной строилось. После первого матча мы немного перестроились, в дальнейшем играя правильно что в атаке, что в обороне.

— Ваше впечатление от игры звена Каменева?

— Я очень рад за эту линию, особенно за Каменева. Он ведет игру звена. Все дополняют друг друга. У них получилась хорошая химия.

(Михаил Зислис)