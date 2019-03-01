Владимир Брюквин: "Динамо" должно было больше играть в атаке"

Нападающий московского "Динамо" Владимир Брюквин рассказал, что нужно было сделать его команде для того, чтобы избежать поражения в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина от "Йокерита" (2:3 ОТ). Счет в серии составляет 2:1 в пользу москвичей.

- Вязкая очень игра была, - начал Брюквин. - "Йокерит" был посвежее, больше и быстрее в нашей зоне играл. Мы не дотерпели до конца и пропустили. Надо было четче сыграть и удержать счет.

- Во втором периоде могли забросить больше?

- Были моменты, могли. Надо было реализовывать. В третьем периоде, может быть, и было такое, что начали удерживать счет, но не надо было переставать в атаке играть. Больше нагружаем своих же защитников и вратаря, у наших ворот создается больше моментов. Надо было нам больше в атаке играть.

- "Йокерит" забивает все голы в одном стиле, мало блокированных бросков от синей. Есть такая проблема?

- Да, они доводят шайбу от синей линии до наших ворот. Надо ловить ее на себя.

- Все три матча прошли в одном стиле...

- "Йокерит" свежее начинает, в первые 7-8 минут у них преимущество. Нам нужно это время вытерпеть в защите, а потом они подседают.

- В Хельсинки хотелось?

- Не особо.

- Час лететь-то.

- Полтора.

- Подороже самолет организуйте.

- Нет возможности. (Владислав Уткин)

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