Владимир Брюквин: "Динамо" должно было больше играть в атаке"

Нападающий московского "Динамо" Владимир Брюквин рассказал, что нужно было сделать его команде для того, чтобы избежать поражения в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина от "Йокерита" (2:3 ОТ). Счет в серии составляет 2:1 в пользу москвичей.
- Вязкая очень игра была, - начал Брюквин. - "Йокерит" был посвежее, больше и быстрее в нашей зоне играл. Мы не дотерпели до конца и пропустили. Надо было четче сыграть и удержать счет.
- Во втором периоде могли забросить больше?
- Были моменты, могли. Надо было реализовывать. В третьем периоде, может быть, и было такое, что начали удерживать счет, но не надо было переставать в атаке играть. Больше нагружаем своих же защитников и вратаря, у наших ворот создается больше моментов. Надо было нам больше в атаке играть.
- "Йокерит" забивает все голы в одном стиле, мало блокированных бросков от синей. Есть такая проблема?
- Да, они доводят шайбу от синей линии до наших ворот. Надо ловить ее на себя.
- Все три матча прошли в одном стиле...
- "Йокерит" свежее начинает, в первые 7-8 минут у них преимущество. Нам нужно это время вытерпеть в защите, а потом они подседают.
- В Хельсинки хотелось?
- Не особо.
- Час лететь-то.
- Полтора.
- Подороже самолет организуйте.
- Нет возможности. (Владислав Уткин)