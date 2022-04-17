Валерий Каменский поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина «Металлург» — ЦСКА

Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и ЦСКА.

«Фаворита в финале нет. Есть две сильные команды, которые прошли долгий путь. Серия будет очень интересной! Я в этом уверен. Мы должны просто наслаждаться прекрасной игрой», — сказал Каменский «СЭ».

Первые два матча финальной серии пройдут в Магнитогорске 18 и 20 апреля. «Металлург» получил преимущество своей площадки, как команда, набравшая больше очков в регулярном чемпионате.