Главный тренер «Сент-Луиса» Берубе оценил игру Тарасенко в матче с «Нэшвиллом»

Главный тренер «Сент-Луиса» Крейг Берубе прокомментировал игру нападающего Владимира Тарасенко в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвиллом» (8:3).

«Гол Тарасенко был большим голом, — приводит слова Берубе официальный сайт НХЛ. — Это такой мощный гол, и какое облегчение от него. Просто сила и скорость, чтобы вот так обойти защитника «Нэшвилла» на правом фланге».

30-летний россиянин отметился голом и двумя результативными передачами в прошедшей встрече. Нападающий был признан второй звездой игры.

Тарасенко продлил голевую серию до пяти матчей. В последних шести встречах он набрал 14 (8+6) очков. На его счету 76 (33+43) баллов в 69 играх в нынешнем сезоне.