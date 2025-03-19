Хоккей
19 марта, 13:50

В Госдуме считают, что после матчей команд КХЛ и НХЛ Трамп и Путин могут вместе сыграть в гольф

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на предложение поставить президента РФ Владимира Путина в нападение на матч команд НХЛ и КХЛ.

«Поставить Владимира Владимировича в нападение? Ну, если это проведут как выставочный матч, то почему нет. В такой игре могли бы сыграть не только хоккеисты, но и любители. Не уверена, что Трамп сможет поучаствовать, но если согласится, то тогда Владимиру Владимировичу придется в гольф с ним сыграть. Если Трамп предложит такую идею, то он быстро этот вид спорта освоит», — сказала Журова «СЭ».

Ранее Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

Команды КХЛ и НХЛ провели между собой три матча: в 2008 году «Металлург» проиграл «Рейнджерс» (3:4), в 2010-м СКА победил «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» уступило «Финиксу» (1:3).

Денис Сафронов

Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 10 7 3 16
2 Нефтехимик 10 7 3 14
3 Авангард 9 7 2 14
4 Трактор 10 5 5 12
5 Автомобилист 10 5 5 11
6 Барыс 10 5 5 11
7 Ак Барс 10 4 6 9
8 Амур 8 3 5 8
9 Адмирал 8 3 5 8
10 Сибирь 9 4 5 8
11 Салават Юлаев 8 1 7 4
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 10 7 3 16
2 Торпедо НН 10 7 3 15
3 Динамо Мн 9 6 3 14
4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
5 ЦСКА 10 5 5 11
6 СКА 9 5 4 11
7 Спартак 10 4 6 11
8 Сочи 9 4 5 9
9 Динамо М 9 4 5 9
10 Северсталь 9 4 5 8
11 Лада 10 1 9 3
Результаты / календарь
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
1.10 16:30
Авангард – Адмирал
 - : -
1.10 17:00
Салават Юлаев – Сибирь
 - : -
1.10 17:00
Автомобилист – Амур
 - : -
1.10 17:00
Барыс – Локомотив
 - : -
1.10 19:30
СКА – Торпедо НН
 - : -
1.10 19:30
Динамо Мн – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь

