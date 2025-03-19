В Госдуме считают, что после матчей команд КХЛ и НХЛ Трамп и Путин могут вместе сыграть в гольф

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на предложение поставить президента РФ Владимира Путина в нападение на матч команд НХЛ и КХЛ.

«Поставить Владимира Владимировича в нападение? Ну, если это проведут как выставочный матч, то почему нет. В такой игре могли бы сыграть не только хоккеисты, но и любители. Не уверена, что Трамп сможет поучаствовать, но если согласится, то тогда Владимиру Владимировичу придется в гольф с ним сыграть. Если Трамп предложит такую идею, то он быстро этот вид спорта освоит», — сказала Журова «СЭ».

Ранее Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

Команды КХЛ и НХЛ провели между собой три матча: в 2008 году «Металлург» проиграл «Рейнджерс» (3:4), в 2010-м СКА победил «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» уступило «Финиксу» (1:3).

Денис Сафронов