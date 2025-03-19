В Госдуме призвали взять пример с хоккейной медиалиги при организации матча КХЛ и НХЛ

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» заявила, что при решении провести матч между командами НХЛ И КХЛ можно ориентироваться на формат российской хоккейной медиалиги.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

«Говоря о формате этих игр, отмечу, что у нас же есть хоккейная медиалига, я там тоже играла. Там уже есть отработанные идеи и механизмы, поэтому в принципе при проведении этих матчей могут ориентироваться на формат нашей хоккейной медиалиги и взять их как пример. Допускаю, что это возможно», — сказала Журова «СЭ».

Команды КХЛ и НХЛ провели между собой три матча: в 2008 году «Металлург» уступил «Рейнджерс» (3:4), в 2010-м СКА обыграл «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» проиграло «Финиксу» (1:3).

Денис Сафронов