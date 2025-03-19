Третьяк: «Матчи между сборными России и США могут стать символом новой разрядки»

Глава ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о возможном матче между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

«Идея Владимира Владимировича о матчах между российскими и американскими игроками показывает, что президент России высоко оценивает потенциал хоккея, роль спорта в деле сближения двух стран. Матчи между сборными России и США могли бы стать одним из символов новой разрядки. Чтобы еще глубже подчеркнуть сближение двух стран, двух систем и двух лиг, мы можем предложить укомплектовать обе сборные по смешанному принципу. Чтобы в составе обеих команд были как спортсмены из КХЛ, так и представители НХЛ», — приводит слова Третьяка официальный сайт ФХР.

Команды КХЛ и НХЛ провели между собой три матча: в 2008 году магнитогорский «Металлург» проиграл «Рейнджерс» (3:4), в 2010-м СКА победил «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» уступило «Финиксу» (1:3).