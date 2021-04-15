Тренерский штаб «Северстали» останется прежним в следующем сезоне

Тренерский штаб и персонал «Северстали» останется в том же составе на сезон-2021/22.

Директор клуба Николай Канаков сообщил, что изменений в клубе не будет.

В марте 2021 года «Северсталь» продлил контракт с главным тренером Андреем Разиным. В тренерском штабе также будут присутствовать Евгений Михалкевич, Юрий Трубачев, Александр Крюков, Андрей Карпин и Сергей Шабанов.

В сезоне-2020/21 «Северсталь» заняла 6-е место в Западной конференции по итогам чемпионата .