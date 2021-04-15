Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал об ожиданиях от седьмой игры серии с «Ак Барсом».

«Понятно, что будет нервозность с обеих сторон, много эмоций, каждая команда хочет забить первой, мы знаем фактор первого гола в этой серии. Седьмой матч — как коробка с сюрпризом, никогда не знаешь, что может произойти. Мы знаем их, они знают нас. Когда доходишь до седьмого матча, думаю никаких секретов между соперниками уже не остается. Шайба в игре, сражаются две отличные команды, у каждой из которых есть талантливые игроки. Думаю, мы увидим отличный матч», — сказал Хартли YouTube-каналу «Авангарда».

«Ак Барс» и «Авангард» встретятся сегодня, 15 мая. Победитель этой встречи сыграет в финале с ЦСКА. Первая встреча состоится в Москве 18 апреля.