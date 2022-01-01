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Защитник «Йокерита» после драки с Емелиным дисквалифицирован на один матч

18:06
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Защитник «Йокерита» Петтери Линдбом дисквалифицирован на один матч. Это автоматическая дисквалификация, сообщает сайт КХЛ.

Линдбом получил пятиминутный штраф за драку с Алексеем Емелиным в матче регулярного чемпионата против «Авангарда» (3:2) 30 декабря.

«В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Таким образом, защитник пропустит ближайший матч своей команды», — говорится в заявлении на сайте.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2022/01/01/495437.html

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Иван Шитик все материалы автора
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