Защитник «Йокерита» после драки с Емелиным дисквалифицирован на один матч

Защитник «Йокерита» Петтери Линдбом дисквалифицирован на один матч. Это автоматическая дисквалификация, сообщает сайт КХЛ.

Линдбом получил пятиминутный штраф за драку с Алексеем Емелиным в матче регулярного чемпионата против «Авангарда» (3:2) 30 декабря.

«В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Таким образом, защитник пропустит ближайший матч своей команды», — говорится в заявлении на сайте.