Токранов, Хафизуллин и Петров покинут «Ак Барс». Нападающий может перейти в минское «Динамо»
По информации «СЭ», защитники Василий Токранов и Динар Хафизуллин, а также форвард Кирилл Петров покинут «Ак Барс» в межсезонье.
При этом контракты первых двоих заканчиваются только через сезон, а вот нападающий станет 1 мая неограниченно свободным агентом. Петров, по нашим данным, может перейти в минское «Динамо».
34-летний Хафизуллин набрал 10 (0+10) очков в 41 матче прошедшего регулярного чемпионата КХЛ и провел 4 игры в плей-офф.
У 33-летнего Токранова 11 (4+7) очков в 35 матчах регулярки и 1 результативная передача в 7 матчах плей-офф.
На счету 33-летнего Петрова 19 (12+7) очков в 60 матчах регулярки и 7 (3+4) в 22 играх плей-офф.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
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29.04
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3
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