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Ткачев может перейти в не попавший в плей-офф клуб Западной конференции НХЛ

12 мая 2021, 23:37
Владимир Ткачев. Фото ХК СКА.
Владимир Ткачев. Фото ХК СКА.
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По информации «СЭ», экс-форвард СКА Владимир Ткачев получил несколько предложений о подписании контракта с клубами НХЛ. На данный момент основной вариант — команда из Западной конференции, не попавшая в плей-офф в этом сезоне.

25-летний Ткачев набрал 38 (11+27) очков в 45 матчах последнего регулярного чемпионата КХЛ и 8 (1+7) баллов в 11 играх плей-офф, выступая за СКА. Сегодня его контракт с питерским клубом был расторгнут.

(Михаил Зислис)

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