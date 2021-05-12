Ткачев может перейти в не попавший в плей-офф клуб Западной конференции НХЛ

По информации «СЭ», экс-форвард СКА Владимир Ткачев получил несколько предложений о подписании контракта с клубами НХЛ. На данный момент основной вариант — команда из Западной конференции, не попавшая в плей-офф в этом сезоне.

25-летний Ткачев набрал 38 (11+27) очков в 45 матчах последнего регулярного чемпионата КХЛ и 8 (1+7) баллов в 11 играх плей-офф, выступая за СКА. Сегодня его контракт с питерским клубом был расторгнут.

(Михаил Зислис)